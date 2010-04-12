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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1192119311941195

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 481
1. меньше 27
26%
125
2. 27 - 28.50
43%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:41

А с кем будут работать?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:42

  vovan_prm написав:
  тот самый написав:Миссия МВФ уже уезжает, говорить не с кем. Денег не будет
https://bin.ua/top/235072-missiya-mvf-s ... ine-i.html

М-м-м... Это.... самое...
По ссылке написано: продолжают работать.
В представительстве Международного валютного фонда Украины в среду опровергли сообщения некоторых СМИ о якобы досрочном сворачивании миссии, которая начала работу в Киеве накануне.

"Представительство МВФ информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с властями", – сообщило представительство в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Шо? не ту ссылку прикрутил? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:



Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за раніше запланованим двотижневим графіком.

Про це УНІАН повідомили в українському представництві Фонду, коментуючи інформацію ЗМІ про дострокове припинення роботи місії, яка прибула до Києва вчора, 21 травня.

"Робота місії триває. Робота експертів МВФ продовжується наразі за графіком", - повідомили в представництві.
У коментарі OBOZREVATEL економіст МЦПД Єгор Киян заявив, що новий транш для України при найбільш позитивному сценарії може бути ближче до осені або навіть грудня.

"Зараз в Україні перебуває оціночна місія. Вона повинна зробити висновки про виконання структурних маяків", - пояснив експерт.
Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує. Крім того, за словами Кияна, навіть без траншу МВФ в 2019-м, з огляду на ЗВР НБУ, Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг. При цьому від співпраці з Фондом залежать настрої інвесторів, відносини з ЄС, міжнародними фінансовими інституціями.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:49

Курс по-любому занижен под вывод бабла. В бюджете 29.4.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:04

26.22-26.25/26.33-26.35
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:11

онлайн курси (дол, євро) пішло вверх
.27 - .30
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:12

  greenozon написав:онлайн курси (дол, євро) пішло вверх
.27 - .30

Вгору(а не "вверх")
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.05.2019
грн за 100 доларів США 2630.36
Доллар прибавил 19 копеек.
Вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии получил продолжение в начале сегодняшней, которая "открылась" выше вчерашнего "закрытия". Достигнув пика около 11 к началу активной фазы торгов, курс пару раз качнулся и стабилизировался на уровне чуть ниже пикового.
НБУ вчера взял плановые 20 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.05.2019
Усього, млн дол. США 309.7
Обороты для понедельника выглядят нормальными, но нужно учитывать интервенцию НБУ в размере 50 млн. Получается, что спрос был очень скромным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:27

hxbbgaf

под вывод гривны стало быть? :D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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