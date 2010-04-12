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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:42
Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за раніше запланованим двотижневим графіком.
Про це УНІАН повідомили в українському представництві Фонду, коментуючи інформацію ЗМІ про дострокове припинення роботи місії, яка прибула до Києва вчора, 21 травня.
"Робота місії триває. Робота експертів МВФ продовжується наразі за графіком", - повідомили в представництві.
У коментарі OBOZREVATEL економіст МЦПД Єгор Киян заявив, що новий транш для України при найбільш позитивному сценарії може бути ближче до осені або навіть грудня.
"Зараз в Україні перебуває оціночна місія. Вона повинна зробити висновки про виконання структурних маяків", - пояснив експерт.
Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує. Крім того, за словами Кияна, навіть без траншу МВФ в 2019-м, з огляду на ЗВР НБУ, Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг. При цьому від співпраці з Фондом залежать настрої інвесторів, відносини з ЄС, міжнародними фінансовими інституціями.
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:04
26.22-26.25/26.33-26.35
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:11
онлайн курси (дол, євро) пішло вверх
.27 - .30
+50грн !
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:12
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:21
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.05.2019
грн за 100 доларів США 2630.36
Доллар прибавил 19 копеек.
Вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии получил продолжение в начале сегодняшней, которая "открылась" выше вчерашнего "закрытия". Достигнув пика около 11 к началу активной фазы торгов, курс пару раз качнулся и стабилизировался на уровне чуть ниже пикового.
НБУ вчера взял плановые 20 млн.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.05.2019
Усього, млн дол. США 309.7
Обороты для понедельника выглядят нормальными, но нужно учитывать интервенцию НБУ в размере 50 млн. Получается, что спрос был очень скромным.
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:27
hxbbgaf
под вывод гривны стало быть?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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