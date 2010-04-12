Додано: Сер 22 тра, 2019 17:21

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — валютные котировки выросли. За день доллар на торгах вырос с 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен, а его официальный курс поднялся и вовсе на 19 копеек — с 26,112451 гривны до 26,304698.



Не будем льстить народным депутатам — рост котировок произошел не из-за фактического провала ими инициатив президента в части роспуска Верховной Рады. Причины носили более прозаичный и чисто экономический характер, но то, что Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» увидели все граждане Украины и сделали для себя соответствующие выводы.



Итак, что же повлияло на подорожание валюты и насколько это критично для бизнеса и населения.



1. Уже были малоактивны нерезиденты. За понедельник и вторник они уже продали необходимую сумму валюты для расчетов в среду за купленные гривневые ОВГЗ и это привело к снижению предложения на межбанке.



2. Активизировались покупатели. Часть клиентов «занервничала» в момент оказавшихся затем ложными сообщений об отъезде миссии МВФ (новость оказалась «желтой») и решила не рисковать, скупая валюту сегодня. Часть компаний решила воспользоваться ситуативным снижением котировок вторника и вышла с покупкой на курсовом «дне». А часть клиентов оказалась заложником сугубо производственных задач по внешнеэкономическим расчетам с иностранными партнерами и активно покупала валюту под эти операции в преддверии скорого наступления конца месяца.



3. Начали активно придерживать валюту экспортеры. Скоро период основных возмещений НДС от государства и поэтому они не спешат тратить валюту, тратя пока свои гривневые остатки в надежде «дотянуть» до новых поступлений гривны в виде таких возмещений.



4. Ситуативно большинство крупных игроков межбанка сегодня были «в одной стороне»- на покупке, что сформировало перевес спроса на торгах. НБУ не стал тратить свои ранее купленные на этой неделе валютные резервы на поддержание позиций гривны и участники рынка закрывались сами по уже складывающемуся курсу.



Все это и привело к росту курса. Наличный рынок среагировал на повышение межбанка, но со своей игры как мы и писали в своем утреннем прогнозе — не играл. Просто чуть скорректировал свои ценники, но без существенной попытки разогреть рынок.



Мы расцениваем сегодняшний рост курса как явление ситуативное и просто как коррекцию рынка после вчерашнего проседания котировок и весьма средних результатов размещений ОВГЗ на аукционе вторника. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от графика и объемов вливаний в банковскую систему возмещений НДС экспортерам и от активности крупных покупателей в части скупки валюты в ближайшие дни.



Ход торгов :



В первый час сессии спрос превышал предложение в достаточно больших объемах и доллар вырос с утренних 26,19/26,23 гривен до 26,32/26,34 к 11:00. К полудню курс чуть просел до 26,30/26,33 гривен за доллар, а выход основной части продавцов начал придавливать котировки. На обед дилеры уже ушли с уровнем 26,29/26,32 гривны за доллар, а к 15 часам курс остановился на отметке 26,28/26,30. В последние два часа на небольших сделках доллар подешевел до уровня 26,26/26,30 гривен к моменту окончания торгов.