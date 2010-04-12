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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1195119611971198>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 483
1. меньше 27
26%
126
2. 27 - 28.50
43%
210
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:12

  goraidetkmag написав:Похоже, все-таки подтверждают прекращение миссии, как бы Бениан не старался опровергнуть

https://www.obozrevatel.com/economics/m ... vlenie.htm


Грузите апельсины бочками. В смысле - покупайте валюту. Если у вас, конечно, есть за что ))


Я бы сказал, что скорее ряд экспертов и СМИ сознательно разгоняют очередную зраду. Но в этот раз МВФ жестко и официально дал всем по ушам.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:17

  goraidetkmag написав:
  kastaneda написав:Обновление. Александр Саенко позже дезавуировал свое заявление относительно прекращения миссии Международного валютного фонда.


Цирк какой-то...


Он просто выдал желаемое за действительное. )
Такой отъезд будет красноречивей всяких слов.
Зачем оно фонду надо?
Уедут как положено, потом будут говорить что продолжаем обсуждения.
Вот денег имхо пока не дадут.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:29

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:............
минус отопление

Это понятно. Но в апреле 2018 тоже минус отопление.

Массированные выплаты пенсам тоже были в апреле, сам апрель был теплее прошлогоднего

Всё оказалось проще. :) Элементарная очепятка.
В оригинале:
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 32,3% і становив 409,8грн.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/05/67.pdf
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:35

МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:07

  Вкладчик1234 написав:МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными


денег никто не ждал. ждали отьезда и курс доляра вверх :P
поэтому и тарились валютой по 26, зная что мвф приедит и уедит с выводами - глухарь в стране :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:14

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая откроет доступ украинским государственным ценным бумагам.
В частности, Clearstream присоединит украинский рынок к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.

"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированных в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", – отмечается в сообщении.

В Минфине ожидают, что совместная инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.

"Таким образом, украинское правительство расширит источники долгосрочного финансирования и сможет снизить стоимость заимствований", – сказано в сообщении.

Как ожидается, присоединение к сети Clearstream также позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка и будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала.

"Возможность выйти на рынки развивающихся стран, таких как Украина, через стабильную пост-торговую инфраструктуру является очень привлекательной для инвесторов во всем мире. Украина, которая теперь является частью нашей глобальной сети, открывает им новые инвестиционные и финансовые возможности", – отметил руководитель отдела глобальных рынков Clearstream Ян Виллемс.

"В этом году мы наблюдаем существенный рост спроса иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ. Их портфель превысил уже $1,5 млрд и продолжает увеличиваться. С открытием линка Clearstream появился потенциал для еще большего роста доли нерезидентов в украинских ОВГЗ, поскольку она все еще составляет около 5% от общего объема ОВГЗ в обращении, что значительно меньше по сравнению с другими развивающимися странами", – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщалось, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк Украины (НБУ) подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии Национального банка 13 марта.

Установление "линка" с Clearstream упрощает доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Расчеты по гривневым ОВГЗ будут осуществляться через систему ICSD, что уменьшит трансакционные и временные затраты инвесторов на проведение таких операций.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", который призван облегчить иностранным инвесторам доступ к украинскому рынку ценных бумаг.

В частности, закон предусматривает введение в Украине института иностранного финансового посредника – номинального держателя (глобального кастодиана), что позволит привлечь в Украину крупные международные финансовые компании, такие как BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, N.A., Deutsche Bank, HSBC Securities Services, JP Morgan и другие.

Clearstream откроет доступ к украинским облигациям для иностранцев с 27 мая 01 Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128334
komp
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:20

  Вкладчик1234 написав:МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными
А раз резерви на місці- то по цьому показнику Петро Олексійович виявився на порядок поряднішим ніж папєрєднікі...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:21

Стоит ли скупать валюту?

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — валютные котировки выросли. За день доллар на торгах вырос с 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен, а его официальный курс поднялся и вовсе на 19 копеек — с 26,112451 гривны до 26,304698.

Не будем льстить народным депутатам — рост котировок произошел не из-за фактического провала ими инициатив президента в части роспуска Верховной Рады. Причины носили более прозаичный и чисто экономический характер, но то, что Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» увидели все граждане Украины и сделали для себя соответствующие выводы.

Итак, что же повлияло на подорожание валюты и насколько это критично для бизнеса и населения.

1. Уже были малоактивны нерезиденты. За понедельник и вторник они уже продали необходимую сумму валюты для расчетов в среду за купленные гривневые ОВГЗ и это привело к снижению предложения на межбанке.

2. Активизировались покупатели. Часть клиентов «занервничала» в момент оказавшихся затем ложными сообщений об отъезде миссии МВФ (новость оказалась «желтой») и решила не рисковать, скупая валюту сегодня. Часть компаний решила воспользоваться ситуативным снижением котировок вторника и вышла с покупкой на курсовом «дне». А часть клиентов оказалась заложником сугубо производственных задач по внешнеэкономическим расчетам с иностранными партнерами и активно покупала валюту под эти операции в преддверии скорого наступления конца месяца.

3. Начали активно придерживать валюту экспортеры. Скоро период основных возмещений НДС от государства и поэтому они не спешат тратить валюту, тратя пока свои гривневые остатки в надежде «дотянуть» до новых поступлений гривны в виде таких возмещений.

4. Ситуативно большинство крупных игроков межбанка сегодня были «в одной стороне»- на покупке, что сформировало перевес спроса на торгах. НБУ не стал тратить свои ранее купленные на этой неделе валютные резервы на поддержание позиций гривны и участники рынка закрывались сами по уже складывающемуся курсу.

Все это и привело к росту курса. Наличный рынок среагировал на повышение межбанка, но со своей игры как мы и писали в своем утреннем прогнозе — не играл. Просто чуть скорректировал свои ценники, но без существенной попытки разогреть рынок.

Мы расцениваем сегодняшний рост курса как явление ситуативное и просто как коррекцию рынка после вчерашнего проседания котировок и весьма средних результатов размещений ОВГЗ на аукционе вторника. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от графика и объемов вливаний в банковскую систему возмещений НДС экспортерам и от активности крупных покупателей в части скупки валюты в ближайшие дни.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение в достаточно больших объемах и доллар вырос с утренних 26,19/26,23 гривен до 26,32/26,34 к 11:00. К полудню курс чуть просел до 26,30/26,33 гривен за доллар, а выход основной части продавцов начал придавливать котировки. На обед дилеры уже ушли с уровнем 26,29/26,32 гривны за доллар, а к 15 часам курс остановился на отметке 26,28/26,30. В последние два часа на небольших сделках доллар подешевел до уровня 26,26/26,30 гривен к моменту окончания торгов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:23

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными
А раз резерви на місці- то по цьому показнику Петро Олексійович виявився на порядок поряднішим ніж папєрєднікі...


а где написано, что на месте. они только уехали от греха подальше. расскажут про украину и резервы нбу у себя в америке. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:49

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными
А раз резерви на місці- то по цьому показнику Петро Олексійович виявився на порядок поряднішим ніж папєрєднікі...
а где написано, что на месте. они только уехали от греха подальше. расскажут про украину и резервы нбу у себя в америке. :shock:
Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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