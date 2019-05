Додано: Сер 22 тра, 2019 16:12

goraidetkmag написав: Похоже, все-таки подтверждают прекращение миссии, как бы Бениан не старался опровергнуть



Грузите апельсины бочками. В смысле - покупайте валюту. Если у вас, конечно, есть за что )) Похоже, все-таки подтверждают прекращение миссии, как бы Бениан не старался опровергнуть



Я бы сказал, что скорее ряд экспертов и СМИ сознательно разгоняют очередную зраду. Но в этот раз МВФ жестко и официально дал всем по ушам. Я бы сказал, что скорее ряд экспертов и СМИ сознательно разгоняют очередную зраду. Но в этот раз МВФ жестко и официально дал всем по ушам.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.