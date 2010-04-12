kastaneda написав:Обновление. Александр Саенко позже дезавуировал свое заявление относительно прекращения миссии Международного валютного фонда.
Цирк какой-то...
Он просто выдал желаемое за действительное. ) Такой отъезд будет красноречивей всяких слов. Зачем оно фонду надо? Уедут как положено, потом будут говорить что продолжаем обсуждения. Вот денег имхо пока не дадут.
Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая откроет доступ украинским государственным ценным бумагам. В частности, Clearstream присоединит украинский рынок к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.
"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированных в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", – отмечается в сообщении.
В Минфине ожидают, что совместная инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.
"Таким образом, украинское правительство расширит источники долгосрочного финансирования и сможет снизить стоимость заимствований", – сказано в сообщении.
Как ожидается, присоединение к сети Clearstream также позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка и будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала.
"Возможность выйти на рынки развивающихся стран, таких как Украина, через стабильную пост-торговую инфраструктуру является очень привлекательной для инвесторов во всем мире. Украина, которая теперь является частью нашей глобальной сети, открывает им новые инвестиционные и финансовые возможности", – отметил руководитель отдела глобальных рынков Clearstream Ян Виллемс.
"В этом году мы наблюдаем существенный рост спроса иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ. Их портфель превысил уже $1,5 млрд и продолжает увеличиваться. С открытием линка Clearstream появился потенциал для еще большего роста доли нерезидентов в украинских ОВГЗ, поскольку она все еще составляет около 5% от общего объема ОВГЗ в обращении, что значительно меньше по сравнению с другими развивающимися странами", – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
Как сообщалось, международный депозитарий ценных бумаг Clearstream и Национальный банк Украины (НБУ) подписали соглашение о корреспондентских отношениях для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии Национального банка 13 марта.
Установление "линка" с Clearstream упрощает доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг, а именно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Расчеты по гривневым ОВГЗ будут осуществляться через систему ICSD, что уменьшит трансакционные и временные затраты инвесторов на проведение таких операций.
Напомним, в мае Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", который призван облегчить иностранным инвесторам доступ к украинскому рынку ценных бумаг.
В частности, закон предусматривает введение в Украине института иностранного финансового посредника – номинального держателя (глобального кастодиана), что позволит привлечь в Украину крупные международные финансовые компании, такие как BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, N.A., Deutsche Bank, HSBC Securities Services, JP Morgan и другие.
Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — валютные котировки выросли. За день доллар на торгах вырос с 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен, а его официальный курс поднялся и вовсе на 19 копеек — с 26,112451 гривны до 26,304698.
Не будем льстить народным депутатам — рост котировок произошел не из-за фактического провала ими инициатив президента в части роспуска Верховной Рады. Причины носили более прозаичный и чисто экономический характер, но то, что Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» увидели все граждане Украины и сделали для себя соответствующие выводы.
Итак, что же повлияло на подорожание валюты и насколько это критично для бизнеса и населения.
1. Уже были малоактивны нерезиденты. За понедельник и вторник они уже продали необходимую сумму валюты для расчетов в среду за купленные гривневые ОВГЗ и это привело к снижению предложения на межбанке.
2. Активизировались покупатели. Часть клиентов «занервничала» в момент оказавшихся затем ложными сообщений об отъезде миссии МВФ (новость оказалась «желтой») и решила не рисковать, скупая валюту сегодня. Часть компаний решила воспользоваться ситуативным снижением котировок вторника и вышла с покупкой на курсовом «дне». А часть клиентов оказалась заложником сугубо производственных задач по внешнеэкономическим расчетам с иностранными партнерами и активно покупала валюту под эти операции в преддверии скорого наступления конца месяца.
3. Начали активно придерживать валюту экспортеры. Скоро период основных возмещений НДС от государства и поэтому они не спешат тратить валюту, тратя пока свои гривневые остатки в надежде «дотянуть» до новых поступлений гривны в виде таких возмещений.
4. Ситуативно большинство крупных игроков межбанка сегодня были «в одной стороне»- на покупке, что сформировало перевес спроса на торгах. НБУ не стал тратить свои ранее купленные на этой неделе валютные резервы на поддержание позиций гривны и участники рынка закрывались сами по уже складывающемуся курсу.
Все это и привело к росту курса. Наличный рынок среагировал на повышение межбанка, но со своей игры как мы и писали в своем утреннем прогнозе — не играл. Просто чуть скорректировал свои ценники, но без существенной попытки разогреть рынок.
Мы расцениваем сегодняшний рост курса как явление ситуативное и просто как коррекцию рынка после вчерашнего проседания котировок и весьма средних результатов размещений ОВГЗ на аукционе вторника. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от графика и объемов вливаний в банковскую систему возмещений НДС экспортерам и от активности крупных покупателей в части скупки валюты в ближайшие дни.
Ход торгов:
В первый час сессии спрос превышал предложение в достаточно больших объемах и доллар вырос с утренних 26,19/26,23 гривен до 26,32/26,34 к 11:00. К полудню курс чуть просел до 26,30/26,33 гривен за доллар, а выход основной части продавцов начал придавливать котировки. На обед дилеры уже ушли с уровнем 26,29/26,32 гривны за доллар, а к 15 часам курс остановился на отметке 26,28/26,30. В последние два часа на небольших сделках доллар подешевел до уровня 26,26/26,30 гривен к моменту окончания торгов.