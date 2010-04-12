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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1195119611971198

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 483
1. меньше 27
26%
126
2. 27 - 28.50
43%
210
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:54

  budivelnik написав:Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?

Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:00

  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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