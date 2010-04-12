Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2019 17:54
Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:00
Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:14
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:32
Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:59
Отвечу вам коллеги.
С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%.
С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.
ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 22 тра, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Попри все - за кількістю і значущістю рішень - це кращий за всі часи парламент.
В неділю през пафосно віщав про відкриті списки і ... збрехав. Нам пропонують обирати котів у мішку, знов кумів, знов бізнес партнерів, шоуменів... Краще мажоритарка, там хоч мудрий український народ бачитиме за кого голосує.
Щодо вітієватості висловлювання - навіть близько не лежало...
Додано: Сер 22 тра, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перші рішення Володимира Зеленського на посаді президента України не дуже сприяють бізнес-клімату і вже викликали негативну реакцію інвесторів, заявив президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала 22 травня під час форуму «Реанімаційного пакету реформ» щодо бачення реформ в Україні.
«Нарешті вчора дочекалися перших призначень. Наскільки вони відповідають цим критеріям? На жаль, не дуже. І на жаль, інвестори (за реакцією цін на єврооблігації та курсу гривні) на ці призначення відреагували негативно.
Додано: Сер 22 тра, 2019 21:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 22 тра, 2019 21:47
1. Любой состав парламента в любой стране лоббирует чьи-то интересы, в том числе и своих избирателей - это естественно. И я уже сейчас знаю, чьи интересы в новой Верховной Раде будет лоббировать партия "Слуга народу".
2. А Гарант в первую очередь должен быть гарантом Конституции, иначе нас ждёт хаос и анархия.
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