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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1196119711981199>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 484
1. меньше 27
26%
126
2. 27 - 28.50
44%
211
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:54

  budivelnik написав:Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?

Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:00

  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:14

  Вкладчик1234 написав:
  budivelnik написав:Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:32

  vovan_prm написав:
  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.

Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:59

  kotyk222 написав:
  vovan_prm написав:
  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.

Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання

Отвечу вам коллеги.
С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%.
С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.

ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 22 тра, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Попри все - за кількістю і значущістю рішень - це кращий за всі часи парламент.
В неділю през пафосно віщав про відкриті списки і ... збрехав. Нам пропонують обирати котів у мішку, знов кумів, знов бізнес партнерів, шоуменів... Краще мажоритарка, там хоч мудрий український народ бачитиме за кого голосує.
Щодо вітієватості висловлювання - навіть близько не лежало...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:24

kotyk222 Цілком підтримую
Історія потім оцінить
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Перші рішення Володимира Зеленського на посаді президента України не дуже сприяють бізнес-клімату і вже викликали негативну реакцію інвесторів, заявив президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала 22 травня під час форуму «Реанімаційного пакету реформ» щодо бачення реформ в Україні.

«Нарешті вчора дочекалися перших призначень. Наскільки вони відповідають цим критеріям? На жаль, не дуже. І на жаль, інвестори (за реакцією цін на єврооблігації та курсу гривні) на ці призначення відреагували негативно.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pry ... 57120.html
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitl написав:ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями


Vitl думкою багатіє :)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:47

  Vitl написав:
Отвечу вам коллеги.
С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%.
С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.

1. Любой состав парламента в любой стране лоббирует чьи-то интересы, в том числе и своих избирателей - это естественно. И я уже сейчас знаю, чьи интересы в новой Верховной Раде будет лоббировать партия "Слуга народу".
2. А Гарант в первую очередь должен быть гарантом Конституции, иначе нас ждёт хаос и анархия.
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