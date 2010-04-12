Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1196119711981199 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 484 1. меньше 27 26% 126 2. 27 - 28.50 44% 211 3. 28.50 - 30 20% 98 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 25 Всього голосів : 484 Додано: Сер 22 тра, 2019 21:47 Vitl написав: kotyk222 написав: vovan_prm написав: Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.

В контексте валютного рынка разумеется.

Заранее благодарен. Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.В контексте валютного рынка разумеется.Заранее благодарен.

Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання

Отвечу вам коллеги.

С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%.

С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.



ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял. Отвечу вам коллеги.С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%.С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.

Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше, але будуть претендувати на формування коаліції, … а поки розсадка по кріслам силовиків “нових” облич для контролю над фінансовими потоками, … поки не розпорошений рейтинг потрібно провести дострокові парламентські, сформувати ручний уряд, … нічого нового, інший клан отримує владні повноваження, кинуть всіх, стверджую як зрадофіл, маю надію тільки на західних партнерів, що в хоч деякій мірі найдуть управу (як у випадку із попередніми),

… якщо повернутись до курсу, то гривня із боковика буде мати стрімкий зліт, а після чергового тесту 28,3 далі будемо подивитися ... Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше, але будуть претендувати на формування коаліції, … а поки розсадка по кріслам силовиків “нових” облич для контролю над фінансовими потоками, … поки не розпорошений рейтинг потрібно провести дострокові парламентські, сформувати ручний уряд, … нічого нового, інший клан отримує владні повноваження, кинуть всіх, стверджую як зрадофіл, маю надію тільки на західних партнерів, що в хоч деякій мірі найдуть управу (як у випадку із попередніми),… якщо повернутись до курсу, то гривня із боковика буде мати стрімкий зліт, а після чергового тесту 28,3 далі будемо подивитися ... Life is bull trap TylerTruman_

Повідомлень: 127 З нами з: 11.06.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 22:06 TylerTruman_ написав: Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше, Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше,



Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа.

Сколько наберут через два месяца будет видно.



С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом. Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа.Сколько наберут через два месяца будет видно.С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом. freeze 4 Повідомлень: 11532 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 22:30 freeze написав: TylerTruman_ написав: Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше, Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше,



Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа.

Сколько наберут через два месяца будет видно.



С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом. Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа.Сколько наберут через два месяца будет видно.С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом.

Ті опитування вилами по воді писані, через місяць буде інша картина, ... по політичному розкладу я відштовхуюсь від результату 1го туру президентських виборів, із поправкою на деякі висновки політиків та нових гравців, типу "морального авторитету нації" Вакарчука із своїм Голосом, також не варто забувати про силу політтехнологів та аналітичні здібності більшості українців, спец калібру Гайдая новостворену партію робить переможцем виборів всього за місяць кампанії (Народний фронт як приклад) ... Ті опитування вилами по воді писані, через місяць буде інша картина, ... по політичному розкладу я відштовхуюсь від результату 1го туру президентських виборів, із поправкою на деякі висновки політиків та нових гравців, типу "морального авторитету нації" Вакарчука із своїм Голосом, також не варто забувати про силу політтехнологів та аналітичні здібності більшості українців, спец калібру Гайдая новостворену партію робить переможцем виборів всього за місяць кампанії (Народний фронт як приклад) ... Life is bull trap TylerTruman_

Повідомлень: 127 З нами з: 11.06.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1196119711981199 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1480 , 1481 , 1482

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 14817 1747997

barabass Сер 22 тра, 2019 21:37 Валютный рынок в мире 1 ... 661 , 662 , 663

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6628 1426903

vovan_prm Чет 16 тра, 2019 16:19 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 273966

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58