vovan_prm написав:Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР. В контексте валютного рынка разумеется. Заранее благодарен.
Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання
Отвечу вам коллеги. С конца.Те 25% всё не могут успокоиться и смириться. что теперь расчёска будет чесать их в другом направлении.Им это не нравится и они готовы цепляться ко всему, что генерируется в пользу 75%. С начала.А почему рада пыталась разными выдуманными способами сдержать роспуск, почему им там хорошо.Многие знают, что они лоббируют свои интересы в пользу родственников, отраслей и т д.в этом и есть самая прямая щедрость для себя и соотв праздник жизни.
ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.
Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше, але будуть претендувати на формування коаліції, … а поки розсадка по кріслам силовиків “нових” облич для контролю над фінансовими потоками, … поки не розпорошений рейтинг потрібно провести дострокові парламентські, сформувати ручний уряд, … нічого нового, інший клан отримує владні повноваження, кинуть всіх, стверджую як зрадофіл, маю надію тільки на західних партнерів, що в хоч деякій мірі найдуть управу (як у випадку із попередніми), … якщо повернутись до курсу, то гривня із боковика буде мати стрімкий зліт, а після чергового тесту 28,3 далі будемо подивитися ...
TylerTruman_ написав:Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше,
Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа. Сколько наберут через два месяца будет видно.
С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом.
TylerTruman_ написав:Для Слуги Народу буде викликом повторити рейтинг Зе=30%, імхо, наберуть значно менше,
Пока все соцопросы показывают 40-44 процента у Слуги народа. Сколько наберут через два месяца будет видно.
С учетом, что остались гречкосеи-мажоритарщики, как распределится вторая половина Рады, никто не знает, скорее большинство получат местные князьки, годами окучивающие округа от Труханова, Кернеса и тому подобные с местным колоритом.
Ті опитування вилами по воді писані, через місяць буде інша картина, ... по політичному розкладу я відштовхуюсь від результату 1го туру президентських виборів, із поправкою на деякі висновки політиків та нових гравців, типу "морального авторитету нації" Вакарчука із своїм Голосом, також не варто забувати про силу політтехнологів та аналітичні здібності більшості українців, спец калібру Гайдая новостворену партію робить переможцем виборів всього за місяць кампанії (Народний фронт як приклад) ...