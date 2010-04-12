Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:00
Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:32
Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання
Додано: Сер 22 тра, 2019 18:59
ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 22 тра, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:28
Я дико извиняюсь, но... А что, уже разрешили писать все подряд, в т.ч. про политику, в будние дни?
Помнится, славной памяти ДС разрешал только с субботы по воскресенье. Да и то не любую муть. И жестко наказывал за отклонение от регламента.
Расслабились, распоясались?!
Для вас, к...в, ветку "Політичні дискусії" сделали, шуруйте туда! И хватит загаживать самую популярную ветку!
Хватит, достало!
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25
Ну что, аналитики, так будет курс зеленого расти или нет? Вроде как МВФ кредита пока не дает. А то все о политике и о политике. Политики приходят и уходят, а мы будем всегда :)
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:39
Доллар в мире пробил отметку 98 и торгуется на двухлетних максимумах.
Поздравляю, господа, гривна в этом году крепче британского фунта, евро и разных там австралийско-новозелландских долларов.
Кроме того, мы по прочности уделали швейцарский франк!
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:44
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:59
у Петра Олексійовича в разі провалу Зе є великі шанси на другий термін у 2024 Такі прецеденти вже траплялися у новітній історії України як з теперішнім засудженним біженцем оранжева революція її причини , і після Бджоляра всі забули про оранжеу революцію і качнули маятник у зворотній бік. Да пробачать мене модератори за оффтоп. але ви мене спровокували
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:04
А чего наличка тормозит? Странноватые поверили в вечное благоденствие при клоуне?
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по ощущениям, гривна имеет шансы к снижению. При этом традиционно тяжелое время - это август/сентябрь
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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