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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1196119711981199>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 484
1. меньше 27
26%
126
2. 27 - 28.50
44%
211
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:00

  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:32

  vovan_prm написав:
  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.

Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:59

  kotyk222 написав:
  vovan_prm написав:
  Ірина_ написав:Рада в очередной раз показала свою неконструктивность и желание продлить для себя «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости»

Хотелось бы услышать в чем заключается «праздник жизни и аттракцион неслыханной щедрости» для нынешнего состава ВР.
В контексте валютного рынка разумеется.
Заранее благодарен.

Ай справді, світлої пам'яті ДС навряд чи дозволив би собі подібні висловлювання

ПС как раз данный абзац написан в стиле ДС с витиеватыми выражениями, как он и полюблял.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 22 тра, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:28

Я дико извиняюсь, но... А что, уже разрешили писать все подряд, в т.ч. про политику, в будние дни?
Помнится, славной памяти ДС разрешал только с субботы по воскресенье. Да и то не любую муть. И жестко наказывал за отклонение от регламента.
Расслабились, распоясались?!
Для вас, к...в, ветку "Політичні дискусії" сделали, шуруйте туда! И хватит загаживать самую популярную ветку!
Хватит, достало!
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Ну что, аналитики, так будет курс зеленого расти или нет? Вроде как МВФ кредита пока не дает. А то все о политике и о политике. Политики приходят и уходят, а мы будем всегда :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:39

Доллар в мире пробил отметку 98 и торгуется на двухлетних максимумах.
Поздравляю, господа, гривна в этом году крепче британского фунта, евро и разных там австралийско-новозелландских долларов.
Кроме того, мы по прочности уделали швейцарский франк! :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:44

  romio_33 написав:Ну что, аналитики, так будет курс зеленого расти или нет? Вроде как МВФ кредита пока не дает. А то все о политике и о политике. Политики приходят и уходят, а мы будем всегда :)

Ви вже забули, як ми довго жили без кредиту і курс особливо не реагував..)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:59

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:МВФ всегда ждал итогов выборов, перед тем, как говорить о деньгах.
А сейчас была мониторинговая миссия, которая проверяла, не вывезли ли ещё резервы на камазах.

Кто-то реально ожидал, что в этот визит возможны деньги? Не будьте наивными
А раз резерви на місці- то по цьому показнику Петро Олексійович виявився на порядок поряднішим ніж папєрєднікі...

у Петра Олексійовича в разі провалу Зе є великі шанси на другий термін у 2024 :roll: Такі прецеденти вже траплялися у новітній історії України як з теперішнім засудженним біженцем оранжева революція її причини , і після Бджоляра всі забули про оранжеу революцію і качнули маятник у зворотній бік. Да пробачать мене модератори за оффтоп. але ви мене спровокували :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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А чего наличка тормозит? Странноватые поверили в вечное благоденствие при клоуне?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по ощущениям, гривна имеет шансы к снижению. При этом традиционно тяжелое время - это август/сентябрь
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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