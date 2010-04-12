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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16
м. Левобережная 26,20/26,30
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Danik
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16
Индекс доллара перешагнул отметку 98. Последний раз такие значения были два года назад.
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Mazay256
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