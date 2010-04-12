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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1196119711981199

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 484
1. меньше 27
26%
126
2. 27 - 28.50
44%
211
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м. Левобережная 26,20/26,30
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16

Индекс доллара 98+

Индекс доллара перешагнул отметку 98. Последний раз такие значения были два года назад.
Mazay256
 
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