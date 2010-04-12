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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1197119811991200

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 485
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
211
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.05.2019
грн за 100 доларів США 2632.66
Доллар укрепился на 2.2 копейки.
Динамика роста курса значительно ослабела. По сюжету сегодняшнее начало торгов напоминает вчерашние, но с меньшим размахом. Рост котировок в "разогреве" закончился небольшим отступлением и периодом равновесной торговли. Потом котировки еще чуть-чуть присели.
Стоит отметить, что в этот раз укрепился именно доллар, к остальным валютам, на данный момент, укрепляется гривна.
НБУ вчера на рынок не выходил.
В анализе ликвидности серьезных движений не произошло. Немного налогов ушло в казначейство, что было компенсировано сокращением объема суточных сертификатов. Обращает на себя внимание тот факт, что три дня гривна перетекала из наличной формы в безналичную. Это подтверждает, что финансовые рынки, даже на бытовом уровне, выработали достаточно стойкий иммунитет от политического шума - народ не пытается перепрятывать сало :)

Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.05.2019
Усього, млн дол. США 318.6
Обороты рабочие, хоть и не очень высокие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась.
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года.
Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну?
Ему и нам потом икнётся здорово.
А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую :)
Тут тільки Долярчик в таке вірить :) секта святого Гуінплена! Аве, епоха Зе! :) Аве, гривня !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:22

  Искатель написав:
  greenozon написав:
  hxbbgaf написав:Время покупать золото и серебро.


а де їх покупать?
був сьогодні в головному відділенні Ощаду (прямий дистрибютор НБУ по монетах) - нема монет ніяких.
таке враження що по блату лише продають
мова про золото-срібло Архістратиги Михаїли

Вы зря его спрашиваете. Чукча не читатель, чукча - писатель... Его фраза "пора покупать золото и серебро" - это уже местный анекдот.



ну чому, якщо глянути на графіки - вчора було річне дно наприклад (очікую і надалі вниз)

https://index.minfin.com.ua/markets/bullion/coins/1/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З понеділка подивимось, коли підключать до системи і який буде попит на ОВДП.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:49

Vint Так цены же или в долларах(недвижимость, авто..) или формируются на основе курса, мои доходы в гривне, но предпочитаю держать в баксах. Так и пережил 1998, 2008, 2014-2015 года. Пока доверия к гривне особо нет, но не зарекаюсь
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:56

  Vint написав:
  Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась.
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года.
Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну?
Ему и нам потом икнётся здорово.
А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую :) :lol:

По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!

... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Vint написав:
  Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась.
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года.
Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну?
Ему и нам потом икнётся здорово.
А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую :)

По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!

... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так! :)
Друже, тут два варіанти - або ти всіх тролиш своєю позицією по Зе! і вірі в гривню, або славний Львів таки чимось покропили :)
Так тролити не можна, люди тобі можуть вірити :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:23

  greenozon написав:ну чому, якщо глянути на графіки - вчора було річне дно наприклад (очікую і надалі вниз)
https://index.minfin.com.ua/markets/bullion/coins/1/
а каков механизм продажи таких монет ? olx.ua ? или банки их назад принимают ? :oops: Что бы потом по цене лома серебра не сдавать :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:25

  stas_rst написав:
Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась.
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года.
Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну?
Ему и нам потом икнётся здорово.
А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую :)
Тут тільки Долярчик в таке вірить секта святого Гуінплена! Аве, епоха Зе! Аве, гривня !

... Долярчик вірить, що протягом року(а може і 5р :shock: ) ЗЕлений буде коливатись в діапазоні 25,ХХ - 27,ХХ :D
- що, навіть, взимку можемо НЕ мацнути 28! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:38

... за крок до перевороту думок ©

  stas_rst написав:
Долярчик написав:[quote="Откуда такая крепость у гривны взялась.
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года.
Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну?
Ему и нам потом икнётся здорово.
А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую :)

По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!

... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так! :)[/quote]Друже, тут два варіанти - або ти всіх тролиш своєю позицією по Зе! і вірі в гривню, або славний Львів таки чимось покропили :)
Так тролити не можна, люди тобі можуть вірити :)[/quote]

========
... люди мають СВОЮ голову!
- а я вірю на всі 30/70 :mrgreen: - саме так я формую цьогорічний СВІЙ портфель 30% - долародепо / 70% - гривнедепо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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