Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 23.05.2019 грн за 100 доларів США 2632.66 Доллар укрепился на 2.2 копейки. Динамика роста курса значительно ослабела. По сюжету сегодняшнее начало торгов напоминает вчерашние, но с меньшим размахом. Рост котировок в "разогреве" закончился небольшим отступлением и периодом равновесной торговли. Потом котировки еще чуть-чуть присели. Стоит отметить, что в этот раз укрепился именно доллар, к остальным валютам, на данный момент, укрепляется гривна. НБУ вчера на рынок не выходил. В анализе ликвидности серьезных движений не произошло. Немного налогов ушло в казначейство, что было компенсировано сокращением объема суточных сертификатов. Обращает на себя внимание тот факт, что три дня гривна перетекала из наличной формы в безналичную. Это подтверждает, что финансовые рынки, даже на бытовом уровне, выработали достаточно стойкий иммунитет от политического шума - народ не пытается перепрятывать сало
Продаж валюти на міжбанківському ринку 21.05.2019 Усього, млн дол. США 318.6 Обороты рабочие, хоть и не очень высокие.
Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась. Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года. Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну? Ему и нам потом икнётся здорово. А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую
Тут тільки Долярчик в таке вірить секта святого Гуінплена! Аве, епоха Зе! Аве, гривня !
Vint Так цены же или в долларах(недвижимость, авто..) или формируются на основе курса, мои доходы в гривне, но предпочитаю держать в баксах. Так и пережил 1998, 2008, 2014-2015 года. Пока доверия к гривне особо нет, но не зарекаюсь
Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась. Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года. Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну? Ему и нам потом икнётся здорово. А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую
По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!
... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась. Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года. Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну? Ему и нам потом икнётся здорово. А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую
По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!
... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так!
Друже, тут два варіанти - або ти всіх тролиш своєю позицією по Зе! і вірі в гривню, або славний Львів таки чимось покропили Так тролити не можна, люди тобі можуть вірити
а каков механизм продажи таких монет ? olx.ua ? или банки их назад принимают ? Что бы потом по цене лома серебра не сдавать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Yuri_61 написав:Откуда такая крепость у гривны взялась. Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года. Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну? Ему и нам потом икнётся здорово. А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую
Тут тільки Долярчик в таке вірить секта святого Гуінплена! Аве, епоха Зе! Аве, гривня !
... Долярчик вірить, що протягом року(а може і 5р ) ЗЕлений буде коливатись в діапазоні 25,ХХ - 27,ХХ - що, навіть, взимку можемо НЕ мацнути 28!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:[quote="Откуда такая крепость у гривны взялась. Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ситуация в экономике, финансах и политическая обстановка самые, подчёркиваю: самые неблагопритяные для гривны с мая 2014 года. Вот кто этот всесильный и беспошадный загоняло в гривну? Ему и нам потом икнётся здорово. А тому, кто верит, что при Зе доляр будет па25, я ему сочувствую
По 1+1 сказали что доллар будет дешеветь - все побежали сдавать!
... а що не так? - найближчим місяцем буде саме так! [/quote]Друже, тут два варіанти - або ти всіх тролиш своєю позицією по Зе! і вірі в гривню, або славний Львів таки чимось покропили Так тролити не можна, люди тобі можуть вірити [/quote]
======== ... люди мають СВОЮ голову! - а я вірю на всі 30/70 - саме так я формую цьогорічний СВІЙ портфель 30% - долародепо / 70% - гривнедепо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4