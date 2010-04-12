Додано: Чет 23 тра, 2019 11:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0023.05.2019грн за 100 доларів СШАДоллар укрепился на 2.2 копейки.Динамика роста курса значительно ослабела. По сюжету сегодняшнее начало торгов напоминает вчерашние, но с меньшим размахом. Рост котировок в "разогреве" закончился небольшим отступлением и периодом равновесной торговли. Потом котировки еще чуть-чуть присели.Стоит отметить, что в этот раз укрепился именно доллар, к остальным валютам, на данный момент, укрепляется гривна.НБУ вчера на рынок не выходил.В анализе ликвидности серьезных движений не произошло. Немного налогов ушло в казначейство, что было компенсировано сокращением объема суточных сертификатов. Обращает на себя внимание тот факт, что три дня гривна перетекала из наличной формы в безналичную. Это подтверждает, что финансовые рынки, даже на бытовом уровне, выработали достаточно стойкий иммунитет от политического шума - народ не пытается перепрятывать салоПродаж валюти на міжбанківському ринку21.05.2019Усього, млн дол. США 318.6Обороты рабочие, хоть и не очень высокие.