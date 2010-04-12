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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:21

Национальный банк Украины прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, сообщили в НБУ в четверг.

По словам представителя НБУ, с начала текущего года и по состоянию на 17 мая 2019 года объем репатриированных дивидендов составил $750 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37

Сегодня вышло много статистики, в большинстве своем статистика хреновая...
Обращаю ваше внимание на Композитный индекс деловой активности (PMI) в США от Markit который опустился до уровня 2016 года
Зображення

И Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии
Зображення

В результате все индексы покраснели Европа и США примерно -1,5%
Нефть полили более серьезней, в моменте падение доходило до -5% , сейчас -4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Кор счета 50,5 млрд.грн.без изменений.

Нерезы увеличили свой портфель на 1,4 млрд грн

По состоянию на сегодня у них уже 41,4 млрд

К августу пирамида наберёт критическую массу? :)



Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые покупали бумаги сроком 2-3 года...
Для сравнения, в рашке около 30% , про трежерис не буду говорить , точные данные лень искать


Для сравнения надо уточнить следующие опции:
1. Сроки погашения.
2. Доходность.
3. Темпы роста портфеля.
4. Перспективы финансирования (рейтинга) долга (до 2021 года надо погасить 19 млрд. долларов) в контексте очень туманных перспектив дальнейшей работы с МВФ.
От себя. В этом году всё выглядит не критично. А про следующий год надо думать осенью
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:22

Еврик отскочил
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:55

События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.

С одной стороны — сработали все негативные для нацвалюты факторы, о которых мы писали в утреннем прогнозе. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж.

Результат — перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось «на покупке», что также давило на курс.

Кроме этого, торопились проплатиться по долларовым контрактам и те клиенты-покупатели, кто не захотел «застрять» в валютных расчетах в следующий понедельник (выходной в США — День Памяти и американские банки не будут работать). Они решили не откладывать свои покупки на пятницу (перед выходными), чем также увеличили спрос по доллару на межбанке.

С другой стороны — курс находится в достаточно контролируемом коридоре 26,20-26,40 гривен за доллар и пока Нацбанку нет необходимости продавать резервы, чтобы сбить взлет котировок. Точнее — рост котировок управляемый и достаточно сдержанный. Не особо паникует и наличный рынок, где доллар почти не изменил своих ценников в течении дня.

Мы не видим сегодня особых причин для волнений по курсу и по прежнему рассматриваем происходящее на межбанке как ситуативные перекосы без особых последствий для рынка.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение в больших объемах и доллар вырос с утренних 26,28/26,32 гривен до уровня в 26,33/26,36 на 11:00.

К 12 часам все основные игроки присутствовали на рынке и выход нескольких крупных продавцов придавил котировки до 26,31/26,33.

Как только крупные продавцы ушли с торгов — покупатели свои спросом спровоцировали рост курса до отметки 26,33-26,335 /26,355-26,36 гривен к обеду и после него почти до 16 часов.

Последние полтора часа сессии спрос опять превышал предложение на небольших и единичных сделках, что привело к котировкам 26,36/26,38 гривен за доллар к моменту завершения сессии.

Нацбанк вел себя сдержано, внимательно наблюдая за ситуацией и поддержку гривне не оказывал.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, на чем доллар пикирует последние два часа?
Весь день за рулем, не наблюдал.
Заранее благодарен, если кто сможет быстро отписать
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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  #<1 ... 1199120012011202
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