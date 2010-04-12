Додано: Чет 23 тра, 2019 17:55

События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.



С одной стороны — сработали все негативные для нацвалюты факторы, о которых мы писали в утреннем прогнозе. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж.



Результат — перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось «на покупке», что также давило на курс.



Кроме этого, торопились проплатиться по долларовым контрактам и те клиенты-покупатели, кто не захотел «застрять» в валютных расчетах в следующий понедельник (выходной в США — День Памяти и американские банки не будут работать). Они решили не откладывать свои покупки на пятницу (перед выходными), чем также увеличили спрос по доллару на межбанке.



С другой стороны — курс находится в достаточно контролируемом коридоре 26,20-26,40 гривен за доллар и пока Нацбанку нет необходимости продавать резервы, чтобы сбить взлет котировок. Точнее — рост котировок управляемый и достаточно сдержанный. Не особо паникует и наличный рынок, где доллар почти не изменил своих ценников в течении дня.



Мы не видим сегодня особых причин для волнений по курсу и по прежнему рассматриваем происходящее на межбанке как ситуативные перекосы без особых последствий для рынка.



Ход торгов:



В первый час сессии спрос превышал предложение в больших объемах и доллар вырос с утренних 26,28/26,32 гривен до уровня в 26,33/26,36 на 11:00.



К 12 часам все основные игроки присутствовали на рынке и выход нескольких крупных продавцов придавил котировки до 26,31/26,33.



Как только крупные продавцы ушли с торгов — покупатели свои спросом спровоцировали рост курса до отметки 26,33-26,335 /26,355-26,36 гривен к обеду и после него почти до 16 часов.



Последние полтора часа сессии спрос опять превышал предложение на небольших и единичных сделках, что привело к котировкам 26,36/26,38 гривен за доллар к моменту завершения сессии.



Нацбанк вел себя сдержано, внимательно наблюдая за ситуацией и поддержку гривне не оказывал.