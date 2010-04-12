Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые покупали бумаги сроком 2-3 года... Для сравнения, в рашке около 30% , про трежерис не буду говорить , точные данные лень искать
Для сравнения надо уточнить следующие опции: 1. Сроки погашения. 2. Доходность. 3. Темпы роста портфеля. 4. Перспективы финансирования (рейтинга) долга (до 2021 года надо погасить 19 млрд. долларов) в контексте очень туманных перспектив дальнейшей работы с МВФ. От себя. В этом году всё выглядит не критично. А про следующий год надо думать осенью
События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.
С одной стороны — сработали все негативные для нацвалюты факторы, о которых мы писали в утреннем прогнозе. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж.
Результат — перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось «на покупке», что также давило на курс.
Кроме этого, торопились проплатиться по долларовым контрактам и те клиенты-покупатели, кто не захотел «застрять» в валютных расчетах в следующий понедельник (выходной в США — День Памяти и американские банки не будут работать). Они решили не откладывать свои покупки на пятницу (перед выходными), чем также увеличили спрос по доллару на межбанке.
С другой стороны — курс находится в достаточно контролируемом коридоре 26,20-26,40 гривен за доллар и пока Нацбанку нет необходимости продавать резервы, чтобы сбить взлет котировок. Точнее — рост котировок управляемый и достаточно сдержанный. Не особо паникует и наличный рынок, где доллар почти не изменил своих ценников в течении дня.
Мы не видим сегодня особых причин для волнений по курсу и по прежнему рассматриваем происходящее на межбанке как ситуативные перекосы без особых последствий для рынка.
Ход торгов:
В первый час сессии спрос превышал предложение в больших объемах и доллар вырос с утренних 26,28/26,32 гривен до уровня в 26,33/26,36 на 11:00.
К 12 часам все основные игроки присутствовали на рынке и выход нескольких крупных продавцов придавил котировки до 26,31/26,33.
Как только крупные продавцы ушли с торгов — покупатели свои спросом спровоцировали рост курса до отметки 26,33-26,335 /26,355-26,36 гривен к обеду и после него почти до 16 часов.
Последние полтора часа сессии спрос опять превышал предложение на небольших и единичных сделках, что привело к котировкам 26,36/26,38 гривен за доллар к моменту завершения сессии.
Нацбанк вел себя сдержано, внимательно наблюдая за ситуацией и поддержку гривне не оказывал.
vovan_prm написав:Коллеги, на чем доллар пикирует последние два часа? Весь день за рулем, не наблюдал. Заранее благодарен, если кто сможет быстро отписать
Если кратко - ожидают усиления торговой войны. = " Индекс S&P 500 упал на открытии в Нью-Йорке после того, как ведущая газета Коммунистической партии Китая опубликованный два комментария с критикой шагов США по обузданию китайских компаний.
«Если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия. Переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения», — сказал представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Рискованные активы остаются под давлением, защитные активы раскупаются, так как инвесторы ставят на затяжной торговый спор. Один эксперт предсказывает, что напряженность может сохраняться до 2035 года, в то время как глобальные экономисты также становятся более пессимистичными. Goldman Sachs Group Inc. теперь видит более высокие шансы тупика между двумя странами, и Nomura Holdings Inc. перешла к прогнозированию полномасштабной эскалации войны тарифов.
«Торговые войны снова в центре внимания, что способствует коррекции рисковых активов на рынках», — сказал Марк Маккормик, глава отдела валютной стратегии в Северной Америки в Toronto Dominion Bank. «Китайцы, кажется, увидели начало «технической торговой войны». "
Странно что трежеря теряют доходность на 3%....значит их покупают, в то же время евра растет,доллар дешевеет. Скорее всего кто был в долларовых активах ( акции,комоды ) тот в них и остался но перешел в трежеря. Может некоторая часть решила выйти из доллара.
За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій.