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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1199120012011202

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:21

Национальный банк Украины прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, сообщили в НБУ в четверг.

По словам представителя НБУ, с начала текущего года и по состоянию на 17 мая 2019 года объем репатриированных дивидендов составил $750 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37

Сегодня вышло много статистики, в большинстве своем статистика хреновая...
Обращаю ваше внимание на Композитный индекс деловой активности (PMI) в США от Markit который опустился до уровня 2016 года
Зображення

И Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии
Зображення

В результате все индексы покраснели Европа и США примерно -1,5%
Нефть полили более серьезней, в моменте падение доходило до -5% , сейчас -4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Кор счета 50,5 млрд.грн.без изменений.

Нерезы увеличили свой портфель на 1,4 млрд грн

По состоянию на сегодня у них уже 41,4 млрд

К августу пирамида наберёт критическую массу? :)



Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые покупали бумаги сроком 2-3 года...
Для сравнения, в рашке около 30% , про трежерис не буду говорить , точные данные лень искать


Для сравнения надо уточнить следующие опции:
1. Сроки погашения.
2. Доходность.
3. Темпы роста портфеля.
4. Перспективы финансирования (рейтинга) долга (до 2021 года надо погасить 19 млрд. долларов) в контексте очень туманных перспектив дальнейшей работы с МВФ.
От себя. В этом году всё выглядит не критично. А про следующий год надо думать осенью
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:22

Еврик отскочил
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:55

События на валютном рынке в четверг нельзя назвать очень обнадеживающими для гривны, но и не стоит сгущать краски.

С одной стороны — сработали все негативные для нацвалюты факторы, о которых мы писали в утреннем прогнозе. Импортеры активно скупали валюту для своих внешнеэкономических расчетов, а экспортеры при этом максимально ее придерживали свыше обязательных объемов продаж.

Результат — перевес спроса над предложением на торгах и рост котировок за день с 26,28/26,32 до 26,36/26,38 гривен. Недостаток валюты ощущался фактически всю активную фазу сессии. Большинство крупных игроков находилось «на покупке», что также давило на курс.

Кроме этого, торопились проплатиться по долларовым контрактам и те клиенты-покупатели, кто не захотел «застрять» в валютных расчетах в следующий понедельник (выходной в США — День Памяти и американские банки не будут работать). Они решили не откладывать свои покупки на пятницу (перед выходными), чем также увеличили спрос по доллару на межбанке.

С другой стороны — курс находится в достаточно контролируемом коридоре 26,20-26,40 гривен за доллар и пока Нацбанку нет необходимости продавать резервы, чтобы сбить взлет котировок. Точнее — рост котировок управляемый и достаточно сдержанный. Не особо паникует и наличный рынок, где доллар почти не изменил своих ценников в течении дня.

Мы не видим сегодня особых причин для волнений по курсу и по прежнему рассматриваем происходящее на межбанке как ситуативные перекосы без особых последствий для рынка.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение в больших объемах и доллар вырос с утренних 26,28/26,32 гривен до уровня в 26,33/26,36 на 11:00.

К 12 часам все основные игроки присутствовали на рынке и выход нескольких крупных продавцов придавил котировки до 26,31/26,33.

Как только крупные продавцы ушли с торгов — покупатели свои спросом спровоцировали рост курса до отметки 26,33-26,335 /26,355-26,36 гривен к обеду и после него почти до 16 часов.

Последние полтора часа сессии спрос опять превышал предложение на небольших и единичных сделках, что привело к котировкам 26,36/26,38 гривен за доллар к моменту завершения сессии.

Нацбанк вел себя сдержано, внимательно наблюдая за ситуацией и поддержку гривне не оказывал.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, на чем доллар пикирует последние два часа?
Весь день за рулем, не наблюдал.
Заранее благодарен, если кто сможет быстро отписать
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:27

  vovan_prm написав:Коллеги, на чем доллар пикирует последние два часа?
Весь день за рулем, не наблюдал.
Заранее благодарен, если кто сможет быстро отписать

Если кратко - ожидают усиления торговой войны.
=
" Индекс S&P 500 упал на открытии в Нью-Йорке после того, как ведущая газета Коммунистической партии Китая опубликованный два комментария с критикой шагов США по обузданию китайских компаний.

«Если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия. Переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения», — сказал представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Рискованные активы остаются под давлением, защитные активы раскупаются, так как инвесторы ставят на затяжной торговый спор. Один эксперт предсказывает, что напряженность может сохраняться до 2035 года, в то время как глобальные экономисты также становятся более пессимистичными. Goldman Sachs Group Inc. теперь видит более высокие шансы тупика между двумя странами, и Nomura Holdings Inc. перешла к прогнозированию полномасштабной эскалации войны тарифов.

«Торговые войны снова в центре внимания, что способствует коррекции рисковых активов на рынках», — сказал Марк Маккормик, глава отдела валютной стратегии в Северной Америки в Toronto Dominion Bank. «Китайцы, кажется, увидели начало «технической торговой войны».
"
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:10

Нефть в топку -6%

Странно что трежеря теряют доходность на 3%....значит их покупают, в то же время евра растет,доллар дешевеет.
Скорее всего кто был в долларовых активах ( акции,комоды ) тот в них и остался но перешел в трежеря. Может некоторая часть решила выйти из доллара.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:10

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій.
jump
 
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