Тут есть один защитник из Харькова бывшего президента,говорит курс закономерно просел с 8-ми до 28-ми после чивокуни,мол тогда была пирамида,выпускались еврооблигации под 7% и держали интервенциями курс,людям платили 25% годовых при стабильном курсе. А теперь людям дают 12-13 годовых и шугают всякими бумажками,а вот всяким нерезидентам откашливают 18% и выше чистыми,кто зашёл зимой на моменте имеет ещё и ревальвацию минимум 6%,это гуманно,это не пирамида? Это адекватно к гражданам этой страны? Причём притащил 100 000 гривен в банк,докажи где взял такое состояние,это на минуточку всего навсего недельный тур на двоих даже не на мальдивы,а тут запустили на 40 ярдов гривен и ничего не спрашивают,только бери сколько унесёшь,и никаких поборов,радуются как малые дети и говорят,что это не страшно,всего навсего 5% в общем обороте, на моменте эти счастливчики имеют 25% годовых в валюте,это если считать за год,за квартал вообще интересно выходит,6-7% ревал и почти 5% годовых,где можно 50% годовых на бондах страны в центре Европы заработать? Только на капусте с луком и на "не пирамиде от мудрого ПОПа". А пока ломятся все в ОВГЗ,перепакуем долги от штатов например под 1.88% в гривну под 18%,отдадим этому клятому МВФ все долги,вот красота,главное эти нерезы в любой момент могут ускакать,и они ТОЧНО будут выходить в валюту,а НБУ это как наркомафия,пускает и удобрительно выкупает валюту в резервы,а вот при нашем мелкозалегающем межбанке продавать он не будет,или будет по чайной ложке,тем кто посмотрит на двери,захотят на 100 мио у.е. выйти нерезы,поломают все поддержки и будем летать туда сюда по гривне 2 в день, как при лере200.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
antey1969 написав:Почему-то на фоне последних мировых финансовых новостей пришла в голову мысль: А что если Штаты сознательно провоцируют мировой кризис? Время для них самое что ни на есть удобное - высокий запас прочности по ставкам ФРС, стабильно высокий рост ВВП при идеальном уровне инфляции, безработица на многолетних низах. Да и пора бы уже кризису случиться, все сроки прошли. Так почему бы не войти в управляемый мировой кризис? Управляемый, естественно, Штатами, чтобы получить соответствующие позиции рулевого плюшки по окончании шторма.
Вряд ли. Они сознательно провоцировали кризис в 2008-м, когда доллар валился ко всему, надо было хоть на время сбить этот запал, а потом опять врубить станок навсю, а сейчас, наоборот, всеми силами пытаются оттянуть кризис, они создали искусственную картинку биржевыми манипуляциями, центральные банки тупо выкупают акции, еще и надавили на компании, чтоб они выкупали свои же акции (мол, мы ж вам напечатали в 2008-м тучу трюликов, давайте теперь слушайтесь, вы ж не хотите нового кризиса), все переведено в ручной режим, иногда срывает гайки, тогда в игру вступают еще большие манипуляции. Но сколько веревочке ни виться, а конец близок, судя по тому, что фондовый пузырь раздут до не могу и отношение капитализации компаний к ВВП на историческом максимуме как перед крахом доткомов в 2000-м году. Мегакоррупция на десятки триллионов! Тупо держат рынки с печатных станков, превращая их в финансовую пирамиду, а сами сливаются, чем дольше, тем больше всяких FAANGов успеют слить и купить что-то реальное по всему миру (например, наши сельхоз. земли или физическое серебро и золото, манипулируя виртуальным аналогом товаров на мошеннических биржах).
jump написав:Петиція про відставку президента України Володимира Зеленського набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів. Згідно з даними на сайті Адміністрації президента, вони були зібрані менш ніж за добу. Вона була створена 22 травня. Тепер апарат президента повинен прийняти її на розгляд протягом трьох днів, а розглянути її зобов'язані в 10-денний термін.
Крім того, на сайті є друга петиція — «Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок» протягом 6 місяців. Поки що вона набрала понад 2,5 тисячі голосів. для розгляду петиції необхідно 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.
На другой ветке писал:
этой петицией, к сожалению, нельзя будет даже подтереться, т.к. она не на бумаге.
Не стоит обращать внимание на всякую чушь. Даже если "голосів" будет в 10 раз больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Странно что трежеря теряют доходность на 3%....значит их покупают, в то же время евра растет,доллар дешевеет. Скорее всего кто был в долларовых активах ( акции,комоды ) тот в них и остался но перешел в трежеря. Может некоторая часть решила выйти из доллара.
Где-где, а в трежерях никогда не было свободного оынка, чтоб говорить о каких-то инвесторах, их покупающих. Подставные конторы ФРС, всякие Каймановы острова - да, плюс изнасилование подконтрольных центробанков по всему миру и подконтрольных банков, которые получили триллионные вливания в кризис. В мире столько свободных денег просто нет (насколько они наращивают гос. долг, по 1.5 трюлика в год), это все картинка, возможности рисования которой без скатывания в гиперинфляцию ограничены, поэтому Трамп уже в этом году может объявить дефолт, как его кумир Никсон на 3-м году президентства отменил золотой стандарт. Тем более что он сам 3 года назад заявил, что инвесторам в трежеря надо готовиться к тому, что придется поделиться. А времени у него немного, чтоб реализовать эту навязчивую идею, в этом году может быть его последняя возможность не подписать поднятие долговго потолка.