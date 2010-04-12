Додано: Чет 23 тра, 2019 21:58

Тут есть один защитник из Харькова бывшего президента,говорит курс закономерно просел с 8-ми до 28-ми после чивокуни,мол тогда была пирамида,выпускались еврооблигации под 7% и держали интервенциями курс,людям платили 25% годовых при стабильном курсе.

А теперь людям дают 12-13 годовых и шугают всякими бумажками,а вот всяким нерезидентам откашливают 18% и выше чистыми,кто зашёл зимой на моменте имеет ещё и ревальвацию минимум 6%,это гуманно,это не пирамида?

Это адекватно к гражданам этой страны?

Причём притащил 100 000 гривен в банк,докажи где взял такое состояние,это на минуточку всего навсего недельный тур на двоих даже не на мальдивы,а тут запустили на 40 ярдов гривен и ничего не спрашивают,только бери сколько унесёшь,и никаких поборов,радуются как малые дети и говорят,что это не страшно,всего навсего 5% в общем обороте, на моменте эти счастливчики имеют 25% годовых в валюте,это если считать за год,за квартал вообще интересно выходит,6-7% ревал и почти 5% годовых,где можно 50% годовых на бондах страны в центре Европы заработать? Только на капусте с луком и на "не пирамиде от мудрого ПОПа".

А пока ломятся все в ОВГЗ,перепакуем долги от штатов например под 1.88% в гривну под 18%,отдадим этому клятому МВФ все долги,вот красота,главное эти нерезы в любой момент могут ускакать,и они ТОЧНО будут выходить в валюту,а НБУ это как наркомафия,пускает и удобрительно выкупает валюту в резервы,а вот при нашем мелкозалегающем межбанке продавать он не будет,или будет по чайной ложке,тем кто посмотрит на двери,захотят на 100 мио у.е. выйти нерезы,поломают все поддержки и будем летать туда сюда по гривне 2 в день, как при лере200.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.