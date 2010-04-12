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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:27
НБУ в пику таким как мы, нахватавшимся бакса по самые уши, сейчас снижают его курс и тем самым заставляет нас полюбить гривну. В обще всё как всегда. Самое глубокое снижение $ до немогу на удивление всему миру. К чему это потом приведёт, мы не раз проходили. Такая практика ущербна своими последствиями. А надо было бы по уму, по научному: снижать курс гривны на разницу уровней инфляции в Украине и США. Девальвациия гривны должна быть плавной, предсказуемой для всех, без таких чудовищных волн с пиком 28,5 и дном 26,0.
История 2008г и 2013г повторится.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 24 тра, 2019 08:29, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:28
zzzzzz написав:
Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы
которые ...
а как ты их идентифицировал и посчитал?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:46
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы
которые ...
а как ты их идентифицировал и посчитал?
Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:11
Белочка дает )) Продажа 60 )
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14
Чернiвцi 26.30-26.50
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