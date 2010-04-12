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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1200120112021203

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ в пику таким как мы, нахватавшимся бакса по самые уши, сейчас снижают его курс и тем самым заставляет нас полюбить гривну. В обще всё как всегда. Самое глубокое снижение $ до немогу на удивление всему миру. К чему это потом приведёт, мы не раз проходили. Такая практика ущербна своими последствиями. А надо было бы по уму, по научному: снижать курс гривны на разницу уровней инфляции в Украине и США. Девальвациия гривны должна быть плавной, предсказуемой для всех, без таких чудовищных волн с пиком 28,5 и дном 26,0.

История 2008г и 2013г повторится.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 24 тра, 2019 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:28

  zzzzzz написав:Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые ...

а как ты их идентифицировал и посчитал?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:46

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые ...

а как ты их идентифицировал и посчитал?


Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:11

Белочка дает )) Продажа 60 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.30-26.50
витя
 
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