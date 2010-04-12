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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12011202120312041205>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:28

  zzzzzz написав:Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые ...

а как ты их идентифицировал и посчитал?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:46

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые ...

а как ты их идентифицировал и посчитал?


Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:11

Белочка дает )) Продажа 60 )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.30-26.50
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Кор счета 51,5 млрд ( +1 млрд )
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:26

  zzzzzz написав:Белочка дает )) Продажа 60 )

Да, Бегемот на момент и то дешевле.
Но вообще-то праздник не может быть бесконечным.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:31

Межбанк +10 коп от вчера (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:32

Yuri_61
Как человек, занимающийся экспортом, с Вами согласен.
Для крупных компаний, возможно это не так критично, но для небольших снижение курса дол. с 28 до почти 26 к гривне существенно уменьшает доходы.
Хорошо, что обязательную продажу снизили до 30%
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что Дональд Трамп готовится анонсировать пакет мер поддержки американских фермеров на общую сумму в $16 млрд. Мера должна компенсировать последствия торговой войны с Китаем, которая привела к существенному сокращению экспорта продукции сельского хозяйства. Очевидно также, что накануне выборов 2020 года подобные шаги Белого дома призваны сохранить лояльность одной из ключевых групп населения, голосовавших за Трампа в 2016.
План поддержки фермеров подразумевает прямые выплаты в $14.5 млрд, а также закупку их продукции государством на сумму в $1.4 млрд. Ранее Трамп хотел закупить продукцию для последующей передаче бедным странам, однако такой вариант был отвергнут.
Примечательно, что выплаты планируется осуществить тремя траншами. Первая намечена на июль/август, и в министерстве подтвердили, что не ожидают окончания торговой войны до этого момента, несмотря на ожидающуюся встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20 в июне. Второй транш планируется на октябрь/ноябрь, а время третьего будет зависеть от хода торговых переговоров.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:53

Что-то очень бодренько идем на межбанке. На чем такой рост - больше 10 коп. за час?
Anadonta
 
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