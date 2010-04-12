а как ты их идентифицировал и посчитал?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:28
а как ты их идентифицировал и посчитал?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:46
Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.30-26.50
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:26
Да, Бегемот на момент и то дешевле.
Но вообще-то праздник не может быть бесконечным.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:32
Yuri_61
Как человек, занимающийся экспортом, с Вами согласен.
Для крупных компаний, возможно это не так критично, но для небольших снижение курса дол. с 28 до почти 26 к гривне существенно уменьшает доходы.
Хорошо, что обязательную продажу снизили до 30%
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что Дональд Трамп готовится анонсировать пакет мер поддержки американских фермеров на общую сумму в $16 млрд. Мера должна компенсировать последствия торговой войны с Китаем, которая привела к существенному сокращению экспорта продукции сельского хозяйства. Очевидно также, что накануне выборов 2020 года подобные шаги Белого дома призваны сохранить лояльность одной из ключевых групп населения, голосовавших за Трампа в 2016.
План поддержки фермеров подразумевает прямые выплаты в $14.5 млрд, а также закупку их продукции государством на сумму в $1.4 млрд. Ранее Трамп хотел закупить продукцию для последующей передаче бедным странам, однако такой вариант был отвергнут.
Примечательно, что выплаты планируется осуществить тремя траншами. Первая намечена на июль/август, и в министерстве подтвердили, что не ожидают окончания торговой войны до этого момента, несмотря на ожидающуюся встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20 в июне. Второй транш планируется на октябрь/ноябрь, а время третьего будет зависеть от хода торговых переговоров.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:53
Что-то очень бодренько идем на межбанке. На чем такой рост - больше 10 коп. за час?
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