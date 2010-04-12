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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1202120312041205>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:53

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые ...

а как ты их идентифицировал и посчитал?


Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.

т.е. лишь держатели расписок "полноценные нерезы"?
мне кажется, их невозможно посчитать, не имея инсайда от первичных дилеров.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:59

  Anadonta написав:Что-то очень бодренько идем на межбанке. На чем такой рост - больше 10 коп. за час?

Уже год коррелируем за нефтью.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:00

Все-таки пока сворачивают программу


МВФ готовий повернутися до обговорення співпраці з Україною після парламентських виборів
Водночас офіційний представник Фонду відмовився коментувати можливий вплив рішення про розпуск парламенту та заяву про відставку уряду на поточну програму співпраці фонду з Україною stand-by.
Офіційний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс 23 травня повідомив, що Фонд очікує парламентських виборів і формування нового уряду в Україні для обговорення подальшої співпраці, проте його місія наразі проводить конструктивні дискусії в Києві про останні події та економічну політику.

"Тільки-но уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці", - сказав він.

Райс відмовився коментувати можливий вплив рішення про розпуск парламенту та заяву про відставку уряду на поточну програму співпраці фонду з Україною stand-by, пославшись на те, що МВФ не коментує політичні події в жодній країні.

"І ще раз, просто для того, щоб повторити: тільки-но новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися й обговорити наше подальше співробітництво з Україною. Як ви знаєте, МВФ останніми роками підтримує тісні партнерські відносини з Україною і, як я вже сказав, ми й надалі обговорюватимемо цю подальшу співпрацю після виборів", - наголосив представник фонду.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні 21 травня для того, щоб надати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.

Зокрема, серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вона перебуватиме в Україні 2 тижні.

https://tyzhden.ua/News/230549



Сказали немного мягче, чем писали раньше и потом типа опровергали, но по сути то же самое.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:01

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:а как ты их идентифицировал и посчитал?


Ситибанк выпускал ГДРки и размещал на Ирландской бирже.

т.е. лишь держатели расписок "полноценные нерезы"?
мне кажется, их невозможно посчитать, не имея инсайда от первичных дилеров.

Наши т.н. нерезы кто оперирует суммами 100 млн.у.е.+ заходят напрямую
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:03

НБУ вчера не покупал валюту...баиццааа....особенно на фоне заявлений МВФ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:09

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

П'ятниця пройде на валютному ринку цікаво та досить динамічно, незважаючи на ефект закінчення тижня.

Основними причинами можливих сюрпризів на торгах можуть бути три фактори:

1) Період основних виплат відшкодувань ПДВ у експортерів — вони не будуть поспішати продавати валюту понад обов'язкових 30% надходжень і намагатимуться дочекатися своїх сум надходжень від держави. На фоні стабільного попиту на валюту — це призводить до перевищення попиту над пропозицією і підтягує котирування вгору.

2) Вихідний понеділок у США (День Пам'яті, долар «не ходить»). Клієнти або перенесуть свої заявки з купівлі долара відразу на вівторок (у понеділок операції по ньому на українському міжбанку будуть проходити ТОМом, що нецікаво багатьом клієнтам), або намагатимуться оперативно його купити та проплатити в першій половині дня. При другому варіанті — це створить тиск на міжбанку в період до 13 годин, що також працює проти гривні;

3) Залежність малооб'ємного п'ятничного ринку від курсових завдань найбільших гравців, дій спекулянтів і самого НБУ. Спекулянти намагатимуться розгойдати ринок за рахунок часового цейтноту у частини великих клієнтів по проплатах в доларах. У них є такий шанс у зв'язку з тим, що за нашими даними багато хто з них знову вийде на торги із заявками з купівлі валюти, що буде тиснути на курс.
НБУ намагатиметься не витрачати резерви на підтримку гривні, а залишиться в ролі спостерігача при зростанні котирувань. Якщо ж ситуативно на торгах з'явиться надлишок пропозиції долара — Нацбанк вийде на торги з його викупом в резерви.

Ми очікуємо на п'ятницю обсяг операцій на міжбанку в межах 340-360 млн доларів при укладанні до 440-500 угод та досить широкий коридор по долару в межах 26,30 — 26,55 гривень.


Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,41 і продаж 26,43-26,63 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,35 -26,55 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:21

Украина открыла большой источник доллара, и гарантировала ст

С 27 мая украинский рынок гособлигаций присоединится к международному центральному депозитарию Clearstream, входящему в немецкую группу Deutsche Börse Group. Это одна из крупнейших в мире биржевых организаций, работающих на ключевых рынках — от Лондона и Цюриха до Нью-Йорка, Гонконга и Токио. С активами под €300 млрд. евро и триллионными оборотами.

С понедельника иностранные спекулянты смогут спокойно скупать наши гособлигации. В страну потекут «горячие капиталы»


https://ubr.ua/finances/exchange-market/ukraina-otkryla-bolshoj-istochnik-dollara-i-harantirovala-stress-hrivne-3883031
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:25

  Mazay256 написав:
С 27 мая украинский рынок гособлигаций присоединится к международному центральному депозитарию Clearstream, входящему в немецкую группу Deutsche Börse Group. Это одна из крупнейших в мире биржевых организаций, работающих на ключевых рынках — от Лондона и Цюриха до Нью-Йорка, Гонконга и Токио. С активами под €300 млрд. евро и триллионными оборотами.

С понедельника иностранные спекулянты смогут спокойно скупать наши гособлигации. В страну потекут «горячие капиталы»


https://ubr.ua/finances/exchange-market/ukraina-otkryla-bolshoj-istochnik-dollara-i-harantirovala-stress-hrivne-3883031



Не совсем понимаю как это будет работать в техническом плане а именно покупка гривневых ОВГЗ ...с валютными все понятно..Да и валютные ОВГЗ иностранным инвесторам не нужны,т.к. есть евробонды которые котируются чуть выше
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4 дні війни Зе з ВР не втішають.
Піраміда ОВГЗ так взагалі вжахає до холодного поту.
Хай гривня буде стабільною. Але якесь диво, що курс гривні досі не падає. Диво дивне. Бо раніше на малюсіньких новинах доляр зростав в Україні, а тут все ж гаразд.
Але картина вимальовується навіть вже зараз після 4 днів з ЗЕі його молодою командою (с) бізнеспартнерів не дуже веселковою.
Саме за 4 дні зараз повірив у курс па30. Якщо решта ні, гарненько поміркуйте що відбулося вже з поніділка.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 24 тра, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:36

Вчера ПДВ налили на 738,2 млн гривень
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