МВФ готовий повернутися до обговорення співпраці з Україною після парламентських виборів Водночас офіційний представник Фонду відмовився коментувати можливий вплив рішення про розпуск парламенту та заяву про відставку уряду на поточну програму співпраці фонду з Україною stand-by. Офіційний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс 23 травня повідомив, що Фонд очікує парламентських виборів і формування нового уряду в Україні для обговорення подальшої співпраці, проте його місія наразі проводить конструктивні дискусії в Києві про останні події та економічну політику.
"Тільки-но уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці", - сказав він.
Райс відмовився коментувати можливий вплив рішення про розпуск парламенту та заяву про відставку уряду на поточну програму співпраці фонду з Україною stand-by, пославшись на те, що МВФ не коментує політичні події в жодній країні.
"І ще раз, просто для того, щоб повторити: тільки-но новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися й обговорити наше подальше співробітництво з Україною. Як ви знаєте, МВФ останніми роками підтримує тісні партнерські відносини з Україною і, як я вже сказав, ми й надалі обговорюватимемо цю подальшу співпрацю після виборів", - наголосив представник фонду.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні 21 травня для того, щоб надати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.
Зокрема, серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вона перебуватиме в Україні 2 тижні.
П'ятниця пройде на валютному ринку цікаво та досить динамічно, незважаючи на ефект закінчення тижня.
Основними причинами можливих сюрпризів на торгах можуть бути три фактори:
1) Період основних виплат відшкодувань ПДВ у експортерів — вони не будуть поспішати продавати валюту понад обов'язкових 30% надходжень і намагатимуться дочекатися своїх сум надходжень від держави. На фоні стабільного попиту на валюту — це призводить до перевищення попиту над пропозицією і підтягує котирування вгору.
2) Вихідний понеділок у США (День Пам'яті, долар «не ходить»). Клієнти або перенесуть свої заявки з купівлі долара відразу на вівторок (у понеділок операції по ньому на українському міжбанку будуть проходити ТОМом, що нецікаво багатьом клієнтам), або намагатимуться оперативно його купити та проплатити в першій половині дня. При другому варіанті — це створить тиск на міжбанку в період до 13 годин, що також працює проти гривні;
3) Залежність малооб'ємного п'ятничного ринку від курсових завдань найбільших гравців, дій спекулянтів і самого НБУ. Спекулянти намагатимуться розгойдати ринок за рахунок часового цейтноту у частини великих клієнтів по проплатах в доларах. У них є такий шанс у зв'язку з тим, що за нашими даними багато хто з них знову вийде на торги із заявками з купівлі валюти, що буде тиснути на курс. НБУ намагатиметься не витрачати резерви на підтримку гривні, а залишиться в ролі спостерігача при зростанні котирувань. Якщо ж ситуативно на торгах з'явиться надлишок пропозиції долара — Нацбанк вийде на торги з його викупом в резерви.
Ми очікуємо на п'ятницю обсяг операцій на міжбанку в межах 340-360 млн доларів при укладанні до 440-500 угод та досить широкий коридор по долару в межах 26,30 — 26,55 гривень.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,41 і продаж 26,43-26,63 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,35 -26,55 гривень.
С 27 мая украинский рынок гособлигаций присоединится к международному центральному депозитарию Clearstream, входящему в немецкую группу Deutsche Börse Group. Это одна из крупнейших в мире биржевых организаций, работающих на ключевых рынках — от Лондона и Цюриха до Нью-Йорка, Гонконга и Токио. С активами под €300 млрд. евро и триллионными оборотами.
С понедельника иностранные спекулянты смогут спокойно скупать наши гособлигации. В страну потекут «горячие капиталы»
С 27 мая украинский рынок гособлигаций присоединится к международному центральному депозитарию Clearstream, входящему в немецкую группу Deutsche Börse Group. Это одна из крупнейших в мире биржевых организаций, работающих на ключевых рынках — от Лондона и Цюриха до Нью-Йорка, Гонконга и Токио. С активами под €300 млрд. евро и триллионными оборотами.
С понедельника иностранные спекулянты смогут спокойно скупать наши гособлигации. В страну потекут «горячие капиталы»
Не совсем понимаю как это будет работать в техническом плане а именно покупка гривневых ОВГЗ ...с валютными все понятно..Да и валютные ОВГЗ иностранным инвесторам не нужны,т.к. есть евробонды которые котируются чуть выше
4 дні війни Зе з ВР не втішають. Піраміда ОВГЗ так взагалі вжахає до холодного поту. Хай гривня буде стабільною. Але якесь диво, що курс гривні досі не падає. Диво дивне. Бо раніше на малюсіньких новинах доляр зростав в Україні, а тут все ж гаразд. Але картина вимальовується навіть вже зараз після 4 днів з ЗЕі його молодою командою (с) бізнеспартнерів не дуже веселковою. Саме за 4 дні зараз повірив у курс па30. Якщо решта ні, гарненько поміркуйте що відбулося вже з поніділка.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 24 тра, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.