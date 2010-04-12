Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:09

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



П'ятниця пройде на валютному ринку цікаво та досить динамічно, незважаючи на ефект закінчення тижня.



Основними причинами можливих сюрпризів на торгах можуть бути три фактори:



1) Період основних виплат відшкодувань ПДВ у експортерів — вони не будуть поспішати продавати валюту понад обов'язкових 30% надходжень і намагатимуться дочекатися своїх сум надходжень від держави. На фоні стабільного попиту на валюту — це призводить до перевищення попиту над пропозицією і підтягує котирування вгору.



2) Вихідний понеділок у США (День Пам'яті, долар «не ходить»). Клієнти або перенесуть свої заявки з купівлі долара відразу на вівторок (у понеділок операції по ньому на українському міжбанку будуть проходити ТОМом, що нецікаво багатьом клієнтам), або намагатимуться оперативно його купити та проплатити в першій половині дня. При другому варіанті — це створить тиск на міжбанку в період до 13 годин, що також працює проти гривні;



3) Залежність малооб'ємного п'ятничного ринку від курсових завдань найбільших гравців, дій спекулянтів і самого НБУ. Спекулянти намагатимуться розгойдати ринок за рахунок часового цейтноту у частини великих клієнтів по проплатах в доларах. У них є такий шанс у зв'язку з тим, що за нашими даними багато хто з них знову вийде на торги із заявками з купівлі валюти, що буде тиснути на курс.

НБУ намагатиметься не витрачати резерви на підтримку гривні, а залишиться в ролі спостерігача при зростанні котирувань. Якщо ж ситуативно на торгах з'явиться надлишок пропозиції долара — Нацбанк вийде на торги з його викупом в резерви.



Ми очікуємо на п'ятницю обсяг операцій на міжбанку в межах 340-360 млн доларів при укладанні до 440-500 угод та досить широкий коридор по долару в межах 26,30 — 26,55 гривень.





Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,41 і продаж 26,43-26,63 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,35 -26,55 гривень.