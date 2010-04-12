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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1202120312041205

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42

  zzzzzz написав:Вчера ПДВ налили на 738,2 млн гривень


і що повинно відбутись?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поки наливають ПДВ буде відскок, потім, після вихідного в США зайде подвійна порція. Ну і з понеділка підключення до біржі, подивимось який буде попит на ОВДП.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:45

Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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