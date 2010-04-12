і що повинно відбутись?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки наливають ПДВ буде відскок, потім, після вихідного в США зайде подвійна порція. Ну і з понеділка підключення до біржі, подивимось який буде попит на ОВДП.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:45
Живите своим умом!
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