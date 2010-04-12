|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42
zzzzzz написав:
Вчера ПДВ налили на 738,2 млн гривень
і що повинно відбутись?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1427
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:43
Поки наливають ПДВ буде відскок, потім, після вихідного в США зайде подвійна порція. Ну і з понеділка підключення до біржі, подивимось який буде попит на ОВДП.
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:45
Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33400
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3287 раз.
- Подякували: 6432 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14819
|1749810
|
|
|6628
|1427049
|
|
|159
|274004
|
|