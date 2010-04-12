і що повинно відбутись?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки наливають ПДВ буде відскок, потім, після вихідного в США зайде подвійна порція. Ну і з понеділка підключення до біржі, подивимось який буде попит на ОВДП.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:45
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:
1) відставка Гройсмана;
2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);
3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;
4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.
5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;
6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),
7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;
і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.
А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче
жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 24 тра, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:16
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.05.2019
грн за 100 доларів США 2649.46
Доллар прибавил солидные 16 копеек.
Как уже стало привычным, основной прирост произошел не только вне активной части торгов, но и вне временного диапазона, при котором мы можем за ними следить. Такое впечатление, что кто-то пытается хомячить валюту по ночам После 11 наступает традиционный уже период стабильности. Сегодня стабилизировались очень узко.
НБУ на рынок не выходил.
Небольшое расширение ликвидности произошло за счет возмещения НДС и сокращения объема суточных сертификатов. Очень скромная часть от этих источников ушла в наличку, но погоды это не делает.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.05.2019
Усього, млн дол. США 309.7
Обороты можно назвать скромными, но не аномально.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... а те, що ми вчора росли і ще сьогодні на 10коп. - то нічо?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45
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