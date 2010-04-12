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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1203120412051206

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 487
1. меньше 27
26%
128
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:52

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:15

  Yuri_61 написав:Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:
1) відставка Гройсмана;
2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);
3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;
4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.
5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;
6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),
7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;
і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.
А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче
жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.

Слабо стараетесь, нужно поднажать, ибо даже 26,5 на можем пробить .. подключайте артиллерию...
З.Ы.
1. Уряд працюватиме до виборів .. будуть в.о.
3. Ну, значить через 6 міс дадуть .. говорять нову программу!
4. Кому й скільки ще в травні треба повернути, точніше?
6. Може і не треба Вам думати..?
7. Віддали ярд, не допустили дефолу? В чому проблема?
З.І.І. Багато багато факторів відбулось і при цьому Ви нашкрябати клавіатурою тільки 7 з яких половина лівих...?) Чому ж не говорите що цінник на руду максимальний за 5 років?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?


думаю, что просто поймали некий локальный пик и сливают по мелочи на выходные
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?

А если прихода гривны нет 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?

Как это почему? ждут предсказанного вами краха доллара :)
sergey_sryvkin
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