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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:52
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:15
Слабо стараетесь, нужно поднажать, ибо даже 26,5 на можем пробить .. подключайте артиллерию...
З.Ы.
1. Уряд працюватиме до виборів .. будуть в.о.
3. Ну, значить через 6 міс дадуть .. говорять нову программу!
4. Кому й скільки ще в травні треба повернути, точніше?
6. Може і не треба Вам думати..?
7. Віддали ярд, не допустили дефолу? В чому проблема?
З.І.І. Багато багато факторів відбулось і при цьому Ви нашкрябати клавіатурою тільки 7 з яких половина лівих...?) Чому ж не говорите що цінник на руду максимальний за 5 років?)
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18
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