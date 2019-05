Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:05

Yuri_61 написав: Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:

1) відставка Гройсмана;

2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);

3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;

4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.

5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;

6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),

7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;

і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.

А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче

жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів. Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:1) відставка Гройсмана;2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони начежодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.



Такоє. Не плутайте речі, які мають відношення до ваших особистих політичних симпатій/антипатій та чинники, які мають реальний вплив на стан й песпективи економіки, а отже і валютного крусу. Ба більше, не називайте "чорними лебедями" свої первісні емоційні реакції на стрічку новин та фурсові пости. Приміром, В Сіті весь цей гомін спрйимають зовсім інакше.



З усього цього для курсу, як однієї з характеристик макроекономічної стабільності, в українських реаліях основне значення має саме програма МВФ. Незважаючи на те, що Гройсман намагався розінати "зраду" з достроковим від'їздом місії, керівництво фонду офіційно на різних рівнях чітко дало зрозуміти 1) місія працює і працюватиме 2) оцінка виконання програми, можливий перегляд формату відбудуться після виборів, формування коаліції та відповідно нового складу уряду. 3) МВФ готовий продовжувати підтримку України. 4) при цьому на першому місці серед пріоритетів фонду - норма про незаконне забагачення (скасована за Порошенка), ринкове цінотуворення на енергоносії, подальша реоформа ДФС, закон про спліт, незалежність НБУ тощо. Такоє. Не плутайте речі, які мають відношення до ваших особистих політичних симпатій/антипатій та чинники, які мають реальний вплив на стан й песпективи економіки, а отже і валютного крусу. Ба більше, не називайте "чорними лебедями" свої первісні емоційні реакції на стрічку новин та фурсові пости. Приміром, В Сіті весь цей гомін спрйимають зовсім інакше.З усього цього для курсу, як однієї з характеристик макроекономічної стабільності, в українських реаліях основне значення має саме програма МВФ. Незважаючи на те, що Гройсман намагався розінати "зраду" з достроковим від'їздом місії, керівництво фонду офіційно на різних рівнях чітко дало зрозуміти 1) місія працює і працюватиме 2) оцінка виконання програми, можливий перегляд формату відбудуться після виборів, формування коаліції та відповідно нового складу уряду. 3) МВФ готовий продовжувати підтримку України. 4) при цьому на першому місці серед пріоритетів фонду - норма про незаконне забагачення (скасована за Порошенка), ринкове цінотуворення на енергоносії, подальша реоформа ДФС, закон про спліт, незалежність НБУ тощо.

Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 24 тра, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.