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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1204120512061207>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 488
1. меньше 27
26%
128
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:52

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:15

  Yuri_61 написав:Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:
1) відставка Гройсмана;
2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);
3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;
4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.
5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;
6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),
7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;
і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.
А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче
жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.

Слабо стараетесь, нужно поднажать, ибо даже 26,5 на можем пробить .. подключайте артиллерию...
З.Ы.
1. Уряд працюватиме до виборів .. будуть в.о.
3. Ну, значить через 6 міс дадуть .. говорять нову программу!
4. Кому й скільки ще в травні треба повернути, точніше?
6. Може і не треба Вам думати..?
7. Віддали ярд, не допустили дефолу? В чому проблема?
З.І.І. Багато багато факторів відбулось і при цьому Ви нашкрябати клавіатурою тільки 7 з яких половина лівих...?) Чому ж не говорите що цінник на руду максимальний за 5 років?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?


думаю, что просто поймали некий локальный пик и сливают по мелочи на выходные
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?

А если прихода гривны нет 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:18

  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?

Как это почему? ждут предсказанного вами краха доллара :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня здесь как-то странно показывали МБ на графике - даже на 12:15 отражалось 26,50-26,52, а через некоторое время "задним числом" поменяли котировки с 11:45.
Я ушёл на обед под один курс, а пришёл под другой :-)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.30-26.38
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:05

  Yuri_61 написав:Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю:
1) відставка Гройсмана;
2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий);
3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню;
4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів.
5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів;
6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю),
7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося;
і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний.
А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче
жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.


Такоє. Не плутайте речі, які мають відношення до ваших особистих політичних симпатій/антипатій та чинники, які мають реальний вплив на стан й песпективи економіки, а отже і валютного крусу. Ба більше, не називайте "чорними лебедями" свої первісні емоційні реакції на стрічку новин та фурсові пости. Приміром, В Сіті весь цей гомін спрйимають зовсім інакше.

З усього цього для курсу, як однієї з характеристик макроекономічної стабільності, в українських реаліях основне значення має саме програма МВФ. Незважаючи на те, що Гройсман намагався розінати "зраду" з достроковим від'їздом місії, керівництво фонду офіційно на різних рівнях чітко дало зрозуміти 1) місія працює і працюватиме 2) оцінка виконання програми, можливий перегляд формату відбудуться після виборів, формування коаліції та відповідно нового складу уряду. 3) МВФ готовий продовжувати підтримку України. 4) при цьому на першому місці серед пріоритетів фонду - норма про незаконне забагачення (скасована за Порошенка), ринкове цінотуворення на енергоносії, подальша реоформа ДФС, закон про спліт, незалежність НБУ тощо.
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 24 тра, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:05

  sergey_sryvkin написав:
  hxbbgaf написав:​​​​​​​Нал продает. Чего народ продает зелень? Верят в зелю? История ничему не учит?

Как это почему? ждут предсказанного вами краха доллара :)

Крах-не крах, но коррекция назрела

Зображення
а учитывая что доллар в Украине ходит в противофазе к общемировому тренду, ничего хорошего гривне не светит.

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bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:46

  витя написав:Чернiвцi 26.30-26.38

Запорожье 26,40-26,45
edvardd
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