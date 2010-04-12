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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:50
Vitalych-new написав:
сегодня здесь как-то странно показывали МБ на графике - даже на 12:15 отражалось 26,50-26,52, а через некоторое время "задним числом" поменяли котировки с 11:45.
Я ушёл на обед под один курс, а пришёл под другой
Думают, во вторник подоить еще нерезидентов. Так могут плюнуть и сказать, на их нафиг те ОВГЗ. Юлька с Зелей сейчас сделают курс 100 и все проценты прахом.
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