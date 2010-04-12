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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1204120512061207

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 488
1. меньше 27
26%
128
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:50

  Vitalych-new написав:сегодня здесь как-то странно показывали МБ на графике - даже на 12:15 отражалось 26,50-26,52, а через некоторое время "задним числом" поменяли котировки с 11:45.
Я ушёл на обед под один курс, а пришёл под другой :-)

Думают, во вторник подоить еще нерезидентов. Так могут плюнуть и сказать, на их нафиг те ОВГЗ. Юлька с Зелей сейчас сделают курс 100 и все проценты прахом.
hxbbgaf
 
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