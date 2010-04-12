Yuri_61 написав:Осмілююсь зауважити, что чорних лебедів в Україні з понеділка назбиралося на гарну стаю: 1) відставка Гройсмана; 2) війна Зе з ВР, з Урядом, з... (перелік великий); 3) Місія МВФ не дасть коштів протягом 6 місяців як мінімум (цей дурникам зрозуміло), але не видно не загонялам у гривню; 4) потрібно повернути МВФ і іншим у травні багато долярів. 5) призначення Зе молодої команди (с) зі своїх бізнеспартнерів; 6) захоплення 8 військових (випадковість? не думаю), 7) погашення на ярд баксів єврооблігацій, яке щойно відбулося; і ще багато - багато прикрих речей сталося, хто пильний. А гривна як вкопана. Поведінка граців МБ і ЧР дуже дивна, вони наче жодного разу ніколи не були налякані, а їм би хни. Вони гадають, що все це жарти відбуваються з понеділка. Я ні, бо знаю, що багато лихого починається з саме дотепних на перший погляд жартів.
Такоє. Не плутайте речі, які мають відношення до ваших особистих політичних симпатій/антипатій та чинники, які мають реальний вплив на стан й песпективи економіки, а отже і валютного крусу. Ба більше, не називайте "чорними лебедями" свої первісні емоційні реакції на стрічку новин та фурсові пости. Приміром, В Сіті весь цей гомін спрйимають зовсім інакше.
З усього цього для курсу, як однієї з характеристик макроекономічної стабільності, в українських реаліях основне значення має саме програма МВФ. Незважаючи на те, що Гройсман намагався розінати "зраду" з достроковим від'їздом місії, керівництво фонду офіційно на різних рівнях чітко дало зрозуміти 1) місія працює і працюватиме 2) оцінка виконання програми, можливий перегляд формату відбудуться після виборів, формування коаліції та відповідно нового складу уряду. 3) МВФ готовий продовжувати підтримку України. 4) при цьому на першому місці серед пріоритетів фонду - норма про незаконне забагачення (скасована за Порошенка), ринкове цінотуворення на енергоносії, подальша реоформа ДФС, закон про спліт, незалежність НБУ тощо.
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 24 тра, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Vitalych-new написав:сегодня здесь как-то странно показывали МБ на графике - даже на 12:15 отражалось 26,50-26,52, а через некоторое время "задним числом" поменяли котировки с 11:45. Я ушёл на обед под один курс, а пришёл под другой
Думают, во вторник подоить еще нерезидентов. Так могут плюнуть и сказать, на их нафиг те ОВГЗ. Юлька с Зелей сейчас сделают курс 100 и все проценты прахом.
Vitalych-new написав:сегодня здесь как-то странно показывали МБ на графике - даже на 12:15 отражалось 26,50-26,52, а через некоторое время "задним числом" поменяли котировки с 11:45. Я ушёл на обед под один курс, а пришёл под другой
Думают, во вторник подоить еще нерезидентов. Так могут плюнуть и сказать, на их нафиг те ОВГЗ. Юлька с Зелей сейчас сделают курс 100 и все проценты прахом.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 23.05.2019 24.05.2019 починає діяти з: 24.05.2019 27.05.2019 100 дол. США 2633.5723 2647.4780 После полудня гривна отыграла 2 копейки. Временная стабилизация, наступившая после "ночного" и утреннего роста сменилась достаточно интенсивным укреплением гривны. К 15 часам курс откатился до уровня вчерашнего "закрытия". Год к году рост курса составил 37 копеек или 1.4%
Разнонаправленные движения этой недели с непривычно активной динамикой на фоне очень спокойной предыдущей недели наводят на мысль, что рынок столь отложенно отреагировал на череду выходных в первой декаде мая. Похоже, опасаясь излишней волатильности, игроки рынка отложили свои операции на неделю и перенесли на эту неделю все возмущающее воздействие. Напомню, что в понедельник выходной в США, а значит начинается новый цикл психологической игры "Угадай поведение соседа".
... хах, 2 дні тому, всі дивувались, чому так падаєм і вже ворожили на кавовій гущі, чи мацнемо 25,ХХ..... - а тепер зростаємо, то знову щось "вовтузитесь".... - що тепер не так? - вже ж йде так, як хотіли, чи знову "щось не так"?
п. с. .... а тим часом у чарівному, туристичному, неперевершеному місті Лева 33(35)/42(45)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4