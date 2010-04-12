Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:14

... хах, 2 дні тому, всі дивувались, чому так падаєм і вже ворожили на кавовій гущі, чи мацнемо 25,ХХ.....

- а тепер зростаємо, то знову щось "вовтузитесь".... - що тепер не так?

- вже ж йде так, як хотіли, чи знову "щось не так"?



п. с.

.... а тим часом у чарівному, туристичному, неперевершеному місті Лева 33(35)/42(45)

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4