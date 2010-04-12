Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:03

События на валютном рынке в пятницу не позволили скучать никому — ни клиентам, ни дилерам банков.



За счет ситуативных перекосов спроса и предложения доллар с утра попер вверх и затем также активно ушел вниз, чем заставил поволноваться вначале продавцов (не слишком ли дешево продаем), а затем — покупателей (не слишком ли дорого покупаем).



В первые несколько часов сессии все работало против гривны. Импортеры в спешке скупали валюту для своих внешнеэкономических операций, а продавцы при этом максимально ее придерживали, играя «на повышение».



В результате доллар вырос с утренних 26,43/26,47 гривен ( что уже было существенно выше вчерашнего уровня закрытия 26,36/26,38) до отметки в 26,50/26,52 на 11:00 и продержался в этих пределах до полудня.



Лишь после 12 часов на торги вышли основные продавцы и на пике цен распродали основные объемы валюты, чем обвалили котировки до 26,415/26,44 гривен за доллар на 13:00.



Злые языки утверждали, что просто несколько крупных операторов «запамятовали», что в понедельник в США выходной и вся работа по доллару будет проходить на ТОМе. Как только они об этом «вспомнили» — рынок получил недостающий объем предложения, что и придавило курс.



К 14 часам доллар просел до 26,39/26,42 гривен, а затем рынок вошел уже в фазу завершения. Пользуясь небольшим перевесом предложения спекулянты понизили курс до 26,36/26,39 на 15 часов, до 26,35/26,38 — на 16:00 и до 26,30/26,34 гривен за доллар на момент формального завершения сессии.