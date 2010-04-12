RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1206120712081209>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18

Хорошо так на межбанке курс просел, почти на 20 коп от дневного максимума
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 6442 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:25

  zzzzzz написав:Хорошо так на межбанке курс просел, почти на 20 коп от дневного максимума

ПДВ скінчилось)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 19.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:36

  twin написав:
  zzzzzz написав:Хорошо так на межбанке курс просел, почти на 20 коп от дневного максимума

ПДВ скінчилось)



Наоборот.
Сегодня налили еще больше.

Компенсация ПДВ сегодня составила 3 018,8 млн гривень. Щедро Минфин налил.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 6442 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:44

  zzzzzz написав:
  twin написав:
  zzzzzz написав:Хорошо так на межбанке курс просел, почти на 20 коп от дневного максимума

ПДВ скінчилось)



Наоборот.
Сегодня налили еще больше.

Компенсация ПДВ сегодня составила 3 018,8 млн гривень. Щедро Минфин налил.

Ого, тоді мали б закриватись десь на 26,60
Значить тримають грн для ОВДП.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 19.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:55

  zzzzzz написав:Наоборот. Сегодня налили еще больше. Компенсация ПДВ сегодня составила 3 018,8 млн гривень. Щедро Минфин налил.

они наверное на счета поступили ближе к закрытию.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 756
З нами з: 10.04.07
Подякував: 59 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:03

События на валютном рынке в пятницу не позволили скучать никому — ни клиентам, ни дилерам банков.

За счет ситуативных перекосов спроса и предложения доллар с утра попер вверх и затем также активно ушел вниз, чем заставил поволноваться вначале продавцов (не слишком ли дешево продаем), а затем — покупателей (не слишком ли дорого покупаем).

В первые несколько часов сессии все работало против гривны. Импортеры в спешке скупали валюту для своих внешнеэкономических операций, а продавцы при этом максимально ее придерживали, играя «на повышение».

В результате доллар вырос с утренних 26,43/26,47 гривен ( что уже было существенно выше вчерашнего уровня закрытия 26,36/26,38) до отметки в 26,50/26,52 на 11:00 и продержался в этих пределах до полудня.

Лишь после 12 часов на торги вышли основные продавцы и на пике цен распродали основные объемы валюты, чем обвалили котировки до 26,415/26,44 гривен за доллар на 13:00.

Злые языки утверждали, что просто несколько крупных операторов «запамятовали», что в понедельник в США выходной и вся работа по доллару будет проходить на ТОМе. Как только они об этом «вспомнили» — рынок получил недостающий объем предложения, что и придавило курс.

К 14 часам доллар просел до 26,39/26,42 гривен, а затем рынок вошел уже в фазу завершения. Пользуясь небольшим перевесом предложения спекулянты понизили курс до 26,36/26,39 на 15 часов, до 26,35/26,38 — на 16:00 и до 26,30/26,34 гривен за доллар на момент формального завершения сессии.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 941
З нами з: 14.09.13
Подякував: 166 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:05

Всім бажаю чудових вихідних та хорошої погоди :wink:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 941
З нами з: 14.09.13
Подякував: 166 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:18

  batrudtinov29 написав:Те кто нагребся зелени по 28+ ждите осени-зимы.

С какой целью ждать-то ? :) Предлагаете вложиться в гривну?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 19.02.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:24

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Наоборот. Сегодня налили еще больше. Компенсация ПДВ сегодня составила 3 018,8 млн гривень. Щедро Минфин налил.

они наверное на счета поступили ближе к закрытию.

*Відправлено з Чату


Не знаю, но судя по графику с Укрдилинга валюту лили до последних минут.

С начала месяца ПДВ уже налили 6,3 млрд... осталось около 5 млрд и для этого есть еще целая неделя.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33412
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 6442 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:29

  Ірина_ написав:Всім бажаю чудових вихідних та хорошої погоди :wink:

І Вам також!
Правда, по Харкову обіцяють дощі. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13183
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3855 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1206120712081209>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1481, 1482, 1483
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14821 1750340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 14:51
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6628 1427162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 16:19
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.