|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:18
Хорошо так на межбанке курс просел, почти на 20 коп от дневного максимума
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:25
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:36
Наоборот.
Сегодня налили еще больше.
Компенсация ПДВ сегодня составила 3 018,8 млн гривень. Щедро Минфин налил.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:44
Ого, тоді мали б закриватись десь на 26,60
Значить тримають грн для ОВДП.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:55
они наверное на счета поступили ближе к закрытию.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:03
События на валютном рынке в пятницу не позволили скучать никому — ни клиентам, ни дилерам банков.
За счет ситуативных перекосов спроса и предложения доллар с утра попер вверх и затем также активно ушел вниз, чем заставил поволноваться вначале продавцов (не слишком ли дешево продаем), а затем — покупателей (не слишком ли дорого покупаем).
В первые несколько часов сессии все работало против гривны. Импортеры в спешке скупали валюту для своих внешнеэкономических операций, а продавцы при этом максимально ее придерживали, играя «на повышение».
В результате доллар вырос с утренних 26,43/26,47 гривен ( что уже было существенно выше вчерашнего уровня закрытия 26,36/26,38) до отметки в 26,50/26,52 на 11:00 и продержался в этих пределах до полудня.
Лишь после 12 часов на торги вышли основные продавцы и на пике цен распродали основные объемы валюты, чем обвалили котировки до 26,415/26,44 гривен за доллар на 13:00.
Злые языки утверждали, что просто несколько крупных операторов «запамятовали», что в понедельник в США выходной и вся работа по доллару будет проходить на ТОМе. Как только они об этом «вспомнили» — рынок получил недостающий объем предложения, что и придавило курс.
К 14 часам доллар просел до 26,39/26,42 гривен, а затем рынок вошел уже в фазу завершения. Пользуясь небольшим перевесом предложения спекулянты понизили курс до 26,36/26,39 на 15 часов, до 26,35/26,38 — на 16:00 и до 26,30/26,34 гривен за доллар на момент формального завершения сессии.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:18
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:24
Не знаю, но судя по графику с Укрдилинга валюту лили до последних минут.
С начала месяца ПДВ уже налили 6,3 млрд... осталось около 5 млрд и для этого есть еще целая неделя.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:29
І Вам також!
Правда, по Харкову обіцяють дощі.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
|