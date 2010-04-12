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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1206120712081209

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:40

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 23.05.2019 24.05.2019
починає діяти з: 24.05.2019 27.05.2019
100 дол. США 2633.5723 2647.4780
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Временная стабилизация, наступившая после "ночного" и утреннего роста сменилась достаточно интенсивным укреплением гривны. К 15 часам курс откатился до уровня вчерашнего "закрытия".
Год к году рост курса составил 37 копеек или 1.4%
........
Напомню, что в понедельник выходной в США, а значит начинается новый цикл психологической игры "Угадай поведение соседа".

Интересно, что будет завтра-послезавтра на нале. Попытаются качнуть или нет?
С одной стороны, на торгах МБ отыграли весь рост, с другой стороны, основная масса сделок прошла по высоким курсам - после полудня отыграли всего 2 копейки после утреннего роста на 16 коп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:41

ЛАД Завтра-послезавтра ничего не будет :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:43

  zzzzzz написав:ЛАД Завтра-послезавтра ничего не будет :mrgreen:

Обменки закрываются на выходные? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:45

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:ЛАД Завтра-послезавтра ничего не будет :mrgreen:

Обменки закрываются на выходные? :)

А , тю, завтыкал )
На нале будет боковик 25/35
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:00

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:ЛАД Завтра-послезавтра ничего не будет :mrgreen:

Обменки закрываются на выходные? :)

А , тю, завтыкал )
На нале будет боковик 25/35

Посмотрим. Харьков сейчас узко 26,38/26,43, гагарин 26,35/26,45.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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  #<1 ... 1206120712081209
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