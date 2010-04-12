Сибарит написав:Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 23.05.2019 24.05.2019 починає діяти з: 24.05.2019 27.05.2019 100 дол. США 2633.5723 2647.4780 После полудня гривна отыграла 2 копейки. Временная стабилизация, наступившая после "ночного" и утреннего роста сменилась достаточно интенсивным укреплением гривны. К 15 часам курс откатился до уровня вчерашнего "закрытия". Год к году рост курса составил 37 копеек или 1.4% ........ Напомню, что в понедельник выходной в США, а значит начинается новый цикл психологической игры "Угадай поведение соседа".
Интересно, что будет завтра-послезавтра на нале. Попытаются качнуть или нет? С одной стороны, на торгах МБ отыграли весь рост, с другой стороны, основная масса сделок прошла по высоким курсам - после полудня отыграли всего 2 копейки после утреннего роста на 16 коп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Полагаю, что курс $ каждый год в конце лета взлетает, потому что полугодовые столбики у людей массово заканчиваются и они сразу вкладываются в бакс, пользуясь сладким летним курсом $? Спрос на $ таким образом увеличивается, и его курс взлетает резко.А там в конце года большие бюджетные выплаты как всегда, происходят, что не позволяет курсу $ опуститься к НГ, так как бюджетники и пенсы доляр покупают в семейные кубышки сразу на чёрный день себе.
Yuri_61 написав:Полагаю, что курс $ каждый год в конце лета взлетает, потому что полугодовые столбики у людей массово заканчиваются и они сразу вкладываются в бакс, пользуясь сладким летним курсом $? Спрос на $ таким образом увеличивается, и его курс взлетает резко.А там в конце года большие бюджетные выплаты как всегда, происходят, что не позволяет курсу $ опуститься к НГ, так как бюджетники и пенсы доляр покупают в семейные кубышки сразу на чёрный день себе.
Юра, мабуть, Ви повністю забули експорт/імпорт і специфіку українського ринку в осінній період . Забудьте про пенсів і кубишку при розгляді курсоутворення і факторів. Не ті масштаби. Не ті кубишки