Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.
Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.
Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го.