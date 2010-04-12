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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:04

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.

Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:10

щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.27-26.32
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:43

  Senkiv написав:щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???

*Відправлено з Чату

Та як шо, падаємо, йдемо щупати 26 :D . Можливо навіть почну вже потрохи закуплятись, одне депо закінчилось і гривня вже зачекалась.
На даний момент вже слабо в це вірю, але зимою писав що очікую цього року закуплятись у зоні 25, бо минулорічні хаї не обновили і кількарічний бичий тренд видно видихається. Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться, мо навіть втрафимо затаритись по 25.8 :D
FairyPrince
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  #<1 ... 1207120812091210
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