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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:04
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.
Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.
Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го.
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:10
щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:41
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:43
Senkiv написав:
щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???*Відправлено з Чату
Та як шо, падаємо, йдемо щупати 26
. Можливо навіть почну вже потрохи закуплятись, одне депо закінчилось і гривня вже зачекалась.
На даний момент вже слабо в це вірю, але зимою писав що очікую цього року закуплятись у зоні 25, бо минулорічні хаї не обновили і кількарічний бичий тренд видно видихається. Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться, мо навіть втрафимо затаритись по 25.8
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FairyPrince
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