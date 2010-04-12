Та як шо, падаємо, йдемо щупати 26 . Можливо навіть почну вже потрохи закуплятись, одне депо закінчилось і гривня вже зачекалась. На даний момент вже слабо в це вірю, але зимою писав що очікую цього року закуплятись у зоні 25, бо минулорічні хаї не обновили і кількарічний бичий тренд видно видихається. Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться, мо навіть втрафимо затаритись по 25.8
Yuri_61 написав:Полагаю, что курс $ каждый год в конце лета взлетает, потому что полугодовые столбики у людей массово заканчиваются и они сразу вкладываются в бакс, пользуясь сладким летним курсом $? Спрос на $ таким образом увеличивается, и его курс взлетает резко.А там в конце года большие бюджетные выплаты как всегда, происходят, что не позволяет курсу $ опуститься к НГ, так как бюджетники и пенсы доляр покупают в семейные кубышки сразу на чёрный день себе.
Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018?
freeze написав:Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая. Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.
Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.
Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го.
естественно. Ведь Блумберг - это агенство из США. Значит они должны победить. А что пишут Китайские агенства? кто победил в войне?