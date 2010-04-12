|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.27-26.32
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:43
Та як шо, падаємо, йдемо щупати 26 . Можливо навіть почну вже потрохи закуплятись, одне депо закінчилось і гривня вже зачекалась.
На даний момент вже слабо в це вірю, але зимою писав що очікую цього року закуплятись у зоні 25, бо минулорічні хаї не обновили і кількарічний бичий тренд видно видихається. Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться, мо навіть втрафимо затаритись по 25.8
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
що за біржа?
2) буржуї давно купують і не ОВДП а ОЗДП (євробонди) під значно смачніші % ніж наші внутрішні валютні бумаги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:17
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25
Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018?
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:28
естественно. Ведь Блумберг - это агенство из США. Значит они должны победить.
А что пишут Китайские агенства? кто победил в войне?
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:29
Так мой прогноз от начала января этого года потерли.
на середину лета гадалка предвещает - 35 грн/бакс.
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.23-26.30
Додано: Суб 25 тра, 2019 15:12
.... на правах вихідного! (офтопчик)
....хоч круть, хоч верть, а локація - "врятує світ"!)))
....все часто тут питають: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках? "
- а я, не полінуюсь, і ще раз напишу:
1) - половину(чи більшу половину) квартир у термітниках, все ж таки, викуповують "лендлорди", яким важлива лише локація(щоб подорожче здати), а все інше - по-барабану! - головне ще, щоб ціна того бетону була НЕ велика!
- і, хоч оренда, чим раз, тим би "бажала б кращого", але у бетон вкладають, як у більш-менш надійний інструмент, який ПОВНІСТЮ знецінитись/зникнути НЕ може(крім глобальних фос-мажорних обставин)! - а от крипта/акції/і, навіть, депозити - реально можуть ПОВНІСТЮ знецінитись, чи ПОВНІСТЮ зникнути!!!
2) - іншу частину квартир у термітниках беруть пересічні(та й Долярчик від них далеко не втік ) - яким важлива, знову ж таки, та сама ЛОКАЦІЯ! - і їм до дупи той вигляд з вікна, якщо РЕАЛЬНО немає часу/немає коли в них дивитись!
- їм важливо, щоб до садочку/школи/супермаркету/базару/лікарні/поліклініки..... і врешті-решт, до роботи було близько! - а все інше - ДРУГОРЯДНЕ!
- а коли, в таких людей з'являються вихідні, то вони, знову ж таки, НЕ будуть "втикати" у вікна, чи сідати на балконах/лоджіях(якщоб вони виходили на краєвиди), а беруть дітей і везуть:
а) - за місто на озеро/ліс(на пікнік)
б) - погуляти в центрі/парку/Ашані/Форумі/Вікторії Ґарденс і т. д.
...тож, кожному своє! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 25 тра, 2019 15:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... з понеділка - вниз....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|