Додано: Суб 25 тра, 2019 15:12

....хоч круть, хоч верть, а локація - "врятує світ"!)))....все часто тут питають: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках? "- а я, не полінуюсь, і ще раз напишу:1) - половину(чи більшу половину) квартир у термітниках, все ж таки, викуповують "лендлорди", яким важлива лише локація(щоб подорожче здати), а все інше - по-барабану! - головне ще, щоб ціна того бетону була НЕ велика!- і, хоч оренда, чим раз, тим би "бажала б кращого", але у бетон вкладають, як у більш-менш надійний інструмент, який ПОВНІСТЮ знецінитись/зникнути НЕ може(крім глобальних фос-мажорних обставин)! - а от крипта/акції/і, навіть, депозити - реально можуть ПОВНІСТЮ знецінитись, чи ПОВНІСТЮ зникнути!!!2) - іншу частину квартир у термітниках беруть пересічні(та й Долярчик від них далеко не втік) - яким важлива, знову ж таки, та сама ЛОКАЦІЯ! - і їм до дупи той вигляд з вікна, якщо РЕАЛЬНО немає часу/немає коли в них дивитись!- їм важливо, щоб до садочку/школи/супермаркету/базару/лікарні/поліклініки..... і врешті-решт, до роботи було близько! - а все інше - ДРУГОРЯДНЕ!- а коли, в таких людей з'являються вихідні, то вони, знову ж таки, НЕ будуть "втикати" у вікна, чи сідати на балконах/лоджіях(якщоб вони виходили на краєвиди), а беруть дітей і везуть:а) - за місто на озеро/ліс(на пікнік)б) - погуляти в центрі/парку/Ашані/Форумі/Вікторії Ґарденс і т. д....тож, кожному своє! ©®™