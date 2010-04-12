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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.27-26.32
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:43

  Senkiv написав:щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???

*Відправлено з Чату

Та як шо, падаємо, йдемо щупати 26 :D . Можливо навіть почну вже потрохи закуплятись, одне депо закінчилось і гривня вже зачекалась.
На даний момент вже слабо в це вірю, але зимою писав що очікую цього року закуплятись у зоні 25, бо минулорічні хаї не обновили і кількарічний бичий тренд видно видихається. Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться, мо навіть втрафимо затаритись по 25.8 :D
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  FairyPrince написав:Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться


що за біржа?
2) буржуї давно купують і не ОВДП а ОЗДП (євробонди) під значно смачніші % ніж наші внутрішні валютні бумаги
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:17

  greenozon написав:
  FairyPrince написав:Хоча коли відкриють біржу та буржуї кинуться на наші ОВДП тоді можливо що так і станеться


що за біржа?
2) буржуї давно купують і не ОВДП а ОЗДП (євробонди) під значно смачніші % ніж наші внутрішні валютні бумаги


https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ne-3883031
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:25

  Yuri_61 написав:Полагаю, что курс $ каждый год в конце лета взлетает, потому что полугодовые столбики у людей массово заканчиваются и они сразу вкладываются в бакс, пользуясь сладким летним курсом $? Спрос на $ таким образом увеличивается, и его курс взлетает резко.А там в конце года большие бюджетные выплаты как всегда, происходят, что не позволяет курсу $ опуститься к НГ, так как бюджетники и пенсы доляр покупают в семейные кубышки сразу на чёрный день себе.

Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:28

  freeze написав:Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
Отмечается, что на данный момент счет между «соперниками» — президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином — составляет 5:4 в пользу американского лидера.

Для определения победителя эксперты взяли показатели двух стран по семи направлениям: сокращение торгового дефицита, рост цен, уровень потребительского доверия, валютные войны, фондовые рынки, замедление экономического роста и уровень иностранных инвестиций.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го.

естественно. Ведь Блумберг - это агенство из США. Значит они должны победить.
А что пишут Китайские агенства? кто победил в войне?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:29

  Senkiv написав:щось по темі майже нічого немає.
Де вангісти поділися?
Що думаєте про понеділок, вівторок???

*Відправлено з Чату

Так мой прогноз от начала января этого года потерли.
на середину лета гадалка предвещает - 35 грн/бакс.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.23-26.30
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... з понеділка - вниз....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! :) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе :)
stas_rst
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