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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:27
stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 25 тра, 2019 19:42
Долярчик написав: stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
Коли не було 500-ток, улюблена фраза була: "Я люблю Лесю ... Лесю Українку *
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:24
Долярчик написав: stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?
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