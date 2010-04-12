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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1208120912101211

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:27

... за крок до перевороту думок ©

  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
Коли не було 500-ток, улюблена фраза була: "Я люблю Лесю ... Лесю Українку * :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:24

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:

Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?
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