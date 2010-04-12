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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2019 19:27
stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 25 тра, 2019 19:42
Долярчик написав: stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
Коли не було 500-ток, улюблена фраза була: "Я люблю Лесю ... Лесю Українку *
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:24
Долярчик написав: stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?
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Yuri_61
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:43
Yuri_61 написав: Долярчик написав: stas_rst написав:
[quote=. з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів )
Гривня понад усе )
....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mr:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgr:
Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?[/quote]
========
... почну з кінця:
- 200тис.грн(чи еквівалент, якщо були доляри) в одному банку на одну людину! - крім держбанків! - в Ощаді можна і лям зелених тримати..... - держава ГАРАНТУЄ ВСЕ!
..... правда, нанадцять років тому, вона теж гарантувала, але.... "щось пішло не так"©
- тож, я не "захланний/жадібний" і стараюсь тримати по банках ДО 200тис.!(деколи буває % перевалюють)
- виключенням було лише тоді, коли ВСІ доляри я тримав в Ощаді на купівлю квартири..... - трохи було "жим-жим"
- але, все одно, сума була розкидана на різні місяці і знімав, відповідно, не всю суму зразу... і квартиру купив у розтермінування(оплата частинами у три транші на протязі пів року)
... а того року, хочу розділити нікомунепотрібні між Ощадом/Укргазом/і БанкомЛьвів...
...якось так...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 25 тра, 2019 21:11
Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия. Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно для власти: этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспорт, они даже голосовать особо не ходят. Но есть нюанс. Если вдруг там стукнет кризис и их оттуда попросят, то сюда приедет 5 млн злых и голодных человек.
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Yuri_61
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Додано: Суб 25 тра, 2019 21:52
Yuri_61 написав:
Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.
Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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