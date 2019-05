Додано: Суб 25 тра, 2019 23:11

Starikan написав: Yuri_61 написав: Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?

— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.

— Это больше, чем все кредиторы.

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).

Но всё равно впечатляет.

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

