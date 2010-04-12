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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:27

... за крок до перевороту думок ©

  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
Коли не було 500-ток, улюблена фраза була: "Я люблю Лесю ... Лесю Українку * :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:24

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:
Долярчик написав:... з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів :)
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:

Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:43

... стратегічний стратег©®™)))

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  stas_rst написав:[quote=. з понеділка - вниз....
Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів )
Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mr:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgr:

Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.
200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?[/quote]

========
... почну з кінця:
- 200тис.грн(чи еквівалент, якщо були доляри) в одному банку на одну людину! - крім держбанків! - в Ощаді можна і лям зелених тримати..... - держава ГАРАНТУЄ ВСЕ! :mrgreen: ..... правда, нанадцять років тому, вона теж гарантувала, але.... "щось пішло не так"© :lol:
- тож, я не "захланний/жадібний" і стараюсь тримати по банках ДО 200тис.!(деколи буває % перевалюють)
- виключенням було лише тоді, коли ВСІ доляри я тримав в Ощаді на купівлю квартири..... - трохи було "жим-жим" :mrgreen: - але, все одно, сума була розкидана на різні місяці і знімав, відповідно, не всю суму зразу... і квартиру купив у розтермінування(оплата частинами у три транші на протязі пів року)

... а того року, хочу розділити нікомунепотрібні між Ощадом/Укргазом/і БанкомЛьвів...

...якось так...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия. Это самый большой экспортный товар – народ. Это выгодно для власти: этих людей не нужно лечить, учить, обеспечивать транспорт, они даже голосовать особо не ходят. Но есть нюанс. Если вдруг там стукнет кризис и их оттуда попросят, то сюда приедет 5 млн злых и голодных человек.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:52

  Yuri_61 написав:Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а того року, хочу розділити нікомунепотрібні між Ощадом/Укргазом/і БанкомЛьвів...


супер!
Долярчик таки осилив як завантажити депо-пдф-ку із дурацького сайту і знайшов магічну цифірку
правда ж там не 0.5? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:11

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 06:49

  Долярчик написав:....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mrgreen:
(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:


Просто интересно (вопрос не только к Долярчику).
Сейчас есть люди, которые по текущим(!) курсам сдают доллар и кладут гривну на депозит?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 07:39

  Искатель написав:
  Долярчик написав:....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
Просто интересно (вопрос не только к Долярчику).
Сейчас есть люди, которые по текущим(!) курсам сдают доллар и кладут гривну на депозит?
Есть - нерезиденты. По сути дела все кто сейчас (при таком курсе) перекладывают гривну на полгода и более - они как бы сдают бакс (не пользуются возможностью его купить дёшево))
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