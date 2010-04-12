Додано: Суб 25 тра, 2019 20:43

Yuri_61 написав: Долярчик написав: stas_rst написав: [quote=. з понеділка - вниз.... [quote=. з понеділка - вниз.... Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів )

Гривня понад усе ) Долярчик, Львів - то є сила !!! ) Земля невиправних оптимістів )Гривня понад усе )

....ні, Україна - понад усе!

- а тоді вже гривня

- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mr:

(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)

- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgr: ....ні, Україна - понад усе!- а тоді вже гривня- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним! :mr:(... я вже заліз/перевклав на рік десь ~ на 30-35% самукрасиву! - і лише ~ 4-5% нікомунепотрібного)- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgr:

Долячик, Ви В Ощады зберігаэте свої стовпчики? Бо ФГВ тільки ж небільше 200 тис. грн. компенсації видає по чайній ложці (мабуть) (разом з %) це кіт наплакав.200 тис. грн. це на 1 особу чи по кожному совбчику?[/quote]========... почну з кінця:- 200тис.грн(чи еквівалент, якщо були доляри) в одному банку на одну людину! - крім держбанків! - в Ощаді можна і лям зелених тримати..... - держава ГАРАНТУЄ ВСЕ!..... правда, нанадцять років тому, вона теж гарантувала, але.... "щось пішло не так"©- тож, я не "захланний/жадібний" і стараюсь тримати по банках ДО 200тис.!(деколи буває % перевалюють)- виключенням було лише тоді, коли ВСІ доляри я тримав в Ощаді на купівлю квартири..... - трохи було "жим-жим"- але, все одно, сума була розкидана на різні місяці і знімав, відповідно, не всю суму зразу... і квартиру купив у розтермінування(оплата частинами у три транші на протязі пів року)... а того року, хочу розділити нікомунепотрібні між Ощадом/Укргазом/і БанкомЛьвів......якось так...