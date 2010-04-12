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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

На мой взгляд, экспорт рабочей силы ничем не отличается от любого другого.
Можно считать разновидностью экспорта услуг.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:29

Трамп наехал на Украину.
Https://twitter.com/funder/status/1131980053531828224
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:33

  centurionus написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?
Чомусь про це теж забувають :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.13-26.27 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:50

  витя написав:26.13-26.27 чернiвцi

Они больноватые (тарящиеся сейчас гривной). При таком торговом балансе, долгах населения за коммуналку, долговых выплатах, странноватом президенте, политическом кризисе, необходимости закупать газ, непонятках с Приватом, МВФ послал и т.д. Еще и сезонный минимум курса. Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.
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