На мой взгляд, экспорт рабочей силы ничем не отличается от любого другого.
Можно считать разновидностью экспорта услуг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На мой взгляд, экспорт рабочей силы ничем не отличается от любого другого.
Можно считать разновидностью экспорта услуг.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:29
Трамп наехал на Украину.
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:33
Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?
Чомусь про це теж забувають
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.13-26.27 чернiвцi
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:50
Они больноватые (тарящиеся сейчас гривной). При таком торговом балансе, долгах населения за коммуналку, долговых выплатах, странноватом президенте, политическом кризисе, необходимости закупать газ, непонятках с Приватом, МВФ послал и т.д. Еще и сезонный минимум курса. Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.
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