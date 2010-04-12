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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

На мой взгляд, экспорт рабочей силы ничем не отличается от любого другого.
Можно считать разновидностью экспорта услуг.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:29

Трамп наехал на Украину.
Https://twitter.com/funder/status/1131980053531828224
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:33

  centurionus написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины?
— Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год.
— Это больше, чем все кредиторы.
— Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?
Чомусь про це теж забувають :wink:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.13-26.27 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:50

  витя написав:26.13-26.27 чернiвцi

Они больноватые (тарящиеся сейчас гривной). При таком торговом балансе, долгах населения за коммуналку, долговых выплатах, странноватом президенте, политическом кризисе, необходимости закупать газ, непонятках с Приватом, МВФ послал и т.д. Еще и сезонный минимум курса. Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:44

... за крок до перевороту думок ©

  asti написав:
  Искатель написав:
  Долярчик написав:....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
Просто интересно (вопрос не только к Долярчику).
Сейчас есть люди, которые по текущим(!) курсам сдают доллар и кладут гривну на депозит?
Есть - нерезиденты. По сути дела все кто сейчас (при таком курсе) перекладывают гривну на полгода и более - они как бы сдают бакс (не пользуются возможностью его купить дёшево))

... а що, думаєте, курс через рік буде вищим за 28?
- чи взимку думаєте здати вище цієї цифри?
- а якщо і буде взимку 28+ чи 29, то ще треба ті цифри ЗЛОВИТИ(!) і щоб ще й доляри на той момент були! - а головне, щоб гривні для вас "вистачило" по нормальному курсу!

... так що, не все так просто! :wink: :lol:

п. с.
...а гривнедепо(навіть, при 17% мінус податки) дає через рік "курс 30"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.


ще більше саранчі забугорної налетить, вже по прямому трубопроводу :)

viewtopic.php?p=4673891#p4673891
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:59

  greenozon написав:
  hxbbgaf написав:Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.


ще більше саранчі забугорної налетить, вже по прямому трубопроводу :)

viewtopic.php?p=4673891#p4673891

И так кто хочет, покупает. Но вспоминается рашка и 98-й год. Там, правда, основной долг был по ГКО, у нас разный, но это сути не меняет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:08

  Victor37 написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:[quo
Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?
Чомусь про це теж забувають :wink:

Відкрийте для себе, для початку, поняття доданої вартості та розподілу. Почитайте при нагоді. Можливо, сподобається, і з'явиться бажання отримати економічну освіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:05

Было?

Объявление Грецией дефолта - пример для Украины - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3128924/obya ... omoyiskiyi
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