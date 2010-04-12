Yuri_61 написав:Вернемся к мигрантам. Насколько они сейчас помогают экономике Украины? — Нацбанк посчитал, что около 9 млрд долларов в год. — Это больше, чем все кредиторы. — Это больше, чем любой экспортный товар из Украины. Больше, чем аграрный сектор, чем металлургия.
Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд). Но всё равно впечатляет. Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?
Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.
Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ? Чомусь про це теж забувають
Они больноватые (тарящиеся сейчас гривной). При таком торговом балансе, долгах населения за коммуналку, долговых выплатах, странноватом президенте, политическом кризисе, необходимости закупать газ, непонятках с Приватом, МВФ послал и т.д. Еще и сезонный минимум курса. Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.
Долярчик написав:....ні, Україна - понад усе! - а тоді вже гривня - тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"!
Просто интересно (вопрос не только к Долярчику). Сейчас есть люди, которые по текущим(!) курсам сдают доллар и кладут гривну на депозит?
Есть - нерезиденты. По сути дела все кто сейчас (при таком курсе) перекладывают гривну на полгода и более - они как бы сдают бакс (не пользуются возможностью его купить дёшево))
... а що, думаєте, курс через рік буде вищим за 28? - чи взимку думаєте здати вище цієї цифри? - а якщо і буде взимку 28+ чи 29, то ще треба ті цифри ЗЛОВИТИ(!) і щоб ще й доляри на той момент були! - а головне, щоб гривні для вас "вистачило" по нормальному курсу!
... так що, не все так просто!
п. с. ...а гривнедепо(навіть, при 17% мінус податки) дає через рік "курс 30"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Starikan написав:[quo Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд). Но всё равно впечатляет. Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?
Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.
Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ? Чомусь про це теж забувають
Відкрийте для себе, для початку, поняття доданої вартості та розподілу. Почитайте при нагоді. Можливо, сподобається, і з'явиться бажання отримати економічну освіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell