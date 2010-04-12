Додано: Нед 26 тра, 2019 14:04

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times виступив за оголошення Україні дефолту.



"На мою думку, ми повинні повести себе з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - цитує видання Коломойського. У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не сплатила кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча і тимчасово.



Коломойський вважає, що в дефолті немає нічого страшного. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", - сказав олігарх.



Він вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ. "Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - сказав Коломойський.



На його думку, США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна - просто привід", - сказав він.



Нагадаємо, що Коломойського не вперше говорить про необхідність дефолту України. У листопаді в інтерв'ю шеф-редактору лб Соні Кошкіній олігарх сказав, що не бачить у дефолті нічого поганого.



"Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його [грецький сценарій] потрібно було застосовувати ще в 2014 році, тому що країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі ... Країни не було, в скарбниці - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, то, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.