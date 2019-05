Додано: Нед 26 тра, 2019 11:08

Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).

Но всё равно впечатляет.

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають. Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?

Відкрийте для себе, для початку, поняття доданої вартості та розподілу. Почитайте при нагоді. Можливо, сподобається, і з'явиться бажання отримати економічну освіту. Відкрийте для себе, для початку, поняття доданої вартості та розподілу. Почитайте при нагоді. Можливо, сподобається, і з'явиться бажання отримати економічну освіту.

